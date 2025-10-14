US100 traci 1% 📉

Najważniejsze wnioski Chiny ogłosiły sankcje na amerykańskie firmy powiązane z południowokoreańskim przemysłem stoczniowym

Indeksy giełdowe tracą przed otwarciem Wall Street

US100 szuka wsparcia na poziomie wykładniczej średniej kroczącej EMA50

Amerykańskie indeksy giełdowe gwałtownie spadły po tym, jak Chiny zaostrzyły swój spór handlowy ze Stanami Zjednoczonymi, ponownie wzbudzając obawy przed nasileniem konfrontacji między Pekinem a Waszyngtonem. Eskalacja napięć następuje w momencie, gdy wyceny akcji wydają się już mocno napięte po wielomiesięcznej fali wzrostów. Chiny ogłosiły sankcje wobec amerykańskich podmiotów powiązanych z jednym z największych południowokoreańskich producentów okrętów i zasugerowały możliwość wprowadzenia dalszych środków odwetowych . Co istotne, ostatnim razem Stany Zjednoczone ogłosiły wojskowe partnerstwo z Koreą Południową w zakresie budowy okrętów wojennych .

Uwaga inwestorów przesuwa się obecnie w kierunku nieoficjalnego początku sezonu wyników, w którym akcje BlackRock spadły o niemal 1% w handlu posesyjnym, mimo bardzo solidnego raportu za trzeci kwartał, natomiast akcje Goldman Sachs tracą około 2% po publikacji wyników.

, w którym spadły o niemal w handlu posesyjnym, mimo , natomiast tracą około . Traderzy będą uważnie obserwować publikacje w poszukiwaniu wskazówek dotyczących trwałości inwestycji w sektorze AI oraz potencjalnych skutków wyższych ceł handlowych w nadchodzących miesiącach. US100 spada dziś o 1%, zniżkując do poziomu 24 600 punktów i próbując utrzymać się powyżej średniej EMA50. Spadek poniżej 24 300 punktów może potencjalnie otworzyć drogę do większej fali wyprzedaży. Źródło: xStation5

