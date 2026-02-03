US100 traci 2% 📉

Akcje amerykańskich spółek technologicznych notują dziś bardzo słabą sesję, a kontrakty na Nasdaq 100 (US100) spadają do 25370 punktów, tracąc dziś niemal 2%. Do spadków dokłada się przede wszystkim przyspieszająca wyprzedaż w sektorze technologicznym, gdzie ponad 3% nurkują akcje Nvidia i Microsoftu. Spadkowy impuls został wzmocniony doniesieniami o zestrzeleniu irańskiego drona Shaded przez myśliwiec F-35 w pobliżu grupy uderzeniowej lotniskowca USS Abraham Lincoln. Perspektywa wyższych cen ropy mogłaby skutecznie pokrzyżować nadzieje rynków na obniżki stóp Fed w tym roku. . Źródło: xStation5 Ponad 6% cofają się walory Broadcomu, potężnie tracą giganci oprogramowania m.in. Intuit, ServiceNow, Salesforce, czy NetApp. Widzimy, że potężne spadki spółek IT finalnie przełożyły się na korektę w sektorze półprzewodników oraz dostawców pamięci; akcje Micron spadają prawie 5%. Ponad 4% tracą też Eli Lilly i Novo Nordisk. Zdecydowanie lepiej radzą sobie walory spółek z branży metali szlachetnych, ropy i gazu oraz banki i sektor obronny. Źródło: xStation5

