⏬⏬US100 traci 2% przez ASML i Nvidie

Słabe zamówienia dla ASML oraz restrykcje eksportowe dla Nvidii osłabiają kontrakty na Wall Street.

Kontrakty US100, znalazły się pod silną presją spadkową. Negatywny sentyment jest wypadkową kilku kluczowych czynników, które wzbudzają niepokój inwestorów i rzucają dalsze obawy dotyczące przyszłości spółek technologicznych

Wśród nich dominują eskalujące napięcia handlowe z Chinami, w tym nowe potencjalne cła w wysokości 245% na wybrane produkty, rozczarowujące wyniki finansowe holenderskiego giganta półprzewodników ASML, a także zaostrzenie restrykcji eksportu zaawansowanych chipów przez Nvidię.

Eskalacja wojny handlowej

Obawy o pogłębiającą się wojnę handlową między Stanami Zjednoczonymi a Chinami ponownie znalazły się na pierwszym planie. Jak wskazuje Bloomberg, polityka Donalda Trump ukazuje kapryśną naturę ceł Trumpa, który wycofał się z wcześniejszych ustępstw wobec Nvidii. Po drugie, sugeruje to, że napięcia na linii USA-Chiny są dość poważne, nawet jeśli na powierzchni panuje pewien spokój. Oprócz braku ustępstw dla Nvidii oraz możliwych ceł na minerały, Biały Dom ma nakładać cła na poziomie 245% na wybrane produkty. Media sugerują, że na razie miałyby one dotyczyć np. igieł i strzykawek, co ma oczywiście ograniczone znaczenie dla obu gospodarek.

Słabsze wyniki ASML

Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na nastroje inwestorów są słabsze od oczekiwań dane o zamówieniach opublikowane przez ASML Holding NV (ASML.NL). Co więcej, firma ostrzegła też, że taryfy celne mogą obciążyć jej wyniki finansowe w 2025 i 2026 roku.

Kluczowy dostawca zaawansowanych litograficznych systemów dla producentów chipów na świecie, wskazał na widoczne osłabienie w sektorze półprzewodników. Niższe zamówienia mogą sygnalizować spowolnienie popytu na nowe chipy, co bezpośrednio uderza w perspektywy wielu spółek technologicznych i znajduje odzwierciedlenie w spadkach na US100.

Nvidia objęta nowymi restrykcjami

Kolejnym ciosem dla sektora technologicznego i relacji USA-Chiny jest zaostrzenie restrykcji eksportu zaawansowanych chipów przez Nvidię. Rząd Stanów Zjednoczonych zacznie wymagać licencji na eksport układów H20 tej firmy do Chin. Wcześniej Nvidia oficjalnie sprzeciwiała się takiemu scenariuszowi. Pierwotnie miała być też objęta ‘parasolem ochronnym’, z którego wydaje się Trump finalnie zrezygnował, stawiając firmie nowe warunki. Spółka szacuje, że w pierwszym kwartale fiskalnym poniesie około 5,5 miliarda dolarów kosztów związanych z zapasami, zobowiązaniami zakupowymi i powiązanymi rezerwami dotyczącymi produktów.

Reakcja rynków

W odpowiedzi obserwujemy ponad 2% cofnięcie na kontraktach US100. Niemniej największe spadki rozpoczęły się o godzinie 7 wraz z publikacją wyników ASML. Jednocześnie obserwujemy odwrót od amerykańskiego dolara i wzrosty cen złota. US100 spada poniżej zniesienia 38.2 ostatniej fali spadkowej i kieruje się do kolejnego wsparcia na poziomie 18000 punktów przy zniesieniu 23.6.