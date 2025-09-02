czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
US100 traci ponad 1% przed otwarciem Wall Street 📉

13:54 2 września 2025

Kontrakt na amerykański indeks Nasdaq 100 (US100) cofa się dziś o ponad 1% i spada w okolice 23,200 punktów. Dolar amerykański umacnia się w tempie niewidzianym od lipca, a rynek czeka na publikację ISM przemysłu za sierpień, o 16:00. Na kontrakcie widać siłę sprzedających, a do spadków dokłada się w głównej mierze 'Mag7', gdzie po mocnych wynikach wszystkich głównych spółek i nieco 'mieszanym' raporcie Nvidia widzimy realizację zysków. 

Patrząc na wykres, widzimy potencjalną formację głowy i ramion RGR, gdzie kluczowe wsparcie zdaje się przebiegać się w okolicac 23,000 - 23,200 punktów (linia szyi). Sezonowo wrzesień jest jednym z najsłabszych miesiąców dla giełdowych indeksów i po niezwykle mocnych wzrostach w okresie letnim, inwestorzy wchodzą w 'jesienną porę' nieco przestraszeni. Spadek poniżej 23,000 punktów mógłby otworzyć drogę dla kolejnego, istotnego impulsu spadkowego. Z drugiej strony wzrost powyżej 23,600 punktów zanegowałby niedźwiedzią formację.

Źródło: xStation5

