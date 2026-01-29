US100 traci prawie 2%📉Akcje Microsoftu spadają 11%

Kontrakty na amerykańskie indeksy otworzyły sesję w bardzo słabych nastrojach. Ponad 10% spadek akcji Microsoftu (MSFT.US) po wynikach ciąży nastrojom giełdy i spycha w dół benchmarki, zwłaszcza US100, który notuje prawie 2% wyprzedaż.

Potężne spadki widoczne są dziś w sektorze oprogramowania, gdzie wyprzedaż Microsoftu ciąży walorom takich firm jak Oracle, Palantir, Intuit, Salesforce czy ServiceNow.

Słabo radzi sobie też BigTech, z wyjątkiem Meta Platforms; Amazon, Alphabet i Tesla cofają się blisko 2%, a Nvidia traci 1%. Dziś po sesji wyniki przedstawi Apple (AAPL.US), akcje firmy notowane są płasko.

Spadki na rynku amerykańskich akcji ciążą także kryptowalutom. Bitcoin spadł do ok. 86 tys. USD, a walory Strategy spadają ponad 6%.

Analitycy szwajcarskiego UBS podnieśli cenę docelową dla akcji Meta Platforms do 872 UDS za akcję, wobec 830 USD poprzednio. JPMorgan obniżył rekomendację dla Tesli do 145 USD za akcję, wobec 150 USD poprzednio

Dane o zamówieniach z amerykańskich fabryk wskazały na 2,7% wzrost m/m wobec 1,3% prognoz i -1,3% poprzednio. W grudniu 2025 o 1,3% wzrosła też sprzedaż hurtowa, choć rynek oczekiwał tylko 0,1% odreagowania po -0,4% poprzednio.

Źródło: xStation5

Wzrostami wyróżniają się praktycznie tylko walory Meta Platforms (META.US), IBM (IBM.US) oraz Lockheed Martin (LMT.US). Źródło: xStation5

Microsoft mocno traci przez rosnące wydatki na AI?

Akcje Microsoftu spadły o 11% 29 stycznia 2026 r., wymazując z kapitalizacji spółki kilkaset miliardów dolarów. Inwestorzy skupili się na dwóch tematach: rekordowo wysokich nakładach na AI oraz sygnałach schłodzenia tempa wzrostu chmury. Jednocześnie nagłówkowe wyniki były solidne:

Przychody: 81,3 mld USD, +17% r/r (powyżej oczekiwań)

Skorygowany EPS: 4,14 USD vs 3,93 USD oczekiwane

Silnik chmurowy wciąż pracuje, ale rynek jest dziś wyjątkowo wrażliwy na „tempo zmian”:

Przychody Microsoft Cloud: 51,5 mld USD, +26% r/r

Wzrost Azure: +39% (wskazywany jako kluczowy motor)

Największym zaskoczeniem okazały się jednak wydatki:

CAPEX wzrósł o 66% do 37,5 mld USD

Około 2/3 tej kwoty trafiło na GPU pod AI i infrastrukturę

Efekt: spadek marż operacyjnych względem ubiegłego roku

Przekaz Satyi Nadelli był w gruncie rzeczy prosty: jesteśmy dopiero na początku cyklu AI, a Microsoft już zbudował biznes AI, który rozmiarem może konkurować z częścią historycznych filarów spółki — i firma zamierza dalej mocno inwestować w cały „stos” AI. Zdecydowanie to nie był „zły kwartał, ale test wyceny i cierpliwości: wyniki przebiły prognozy, ale rynek zobaczył wysoki rachunek za rozbudowę AI. Microsoft nie ogłasza jeszcze „zwycięstwa” w AI, ale przedstawia wiarygodną narrację, że obecne nakłady mają realną ścieżkę zwrotu. Zmienność może się utrzymywać tak długo, jak:

CAPEX pozostanie wysoki,

marże będą pod presją,

a inwestorzy będą kwestionować tempo monetyzacji AI.

I nie dotyczy to wyłącznie Microsoftu - temat ciąży szerzej całemu sektorowi spółek software’owych. Długoterminowo jednak scenariusz jest czytelny: jeśli funkcje AI zostaną głęboko wbudowane w Azure oraz ekosystem rozwiązań enterprise Microsoftu, dzisiejsze inwestycje mogą przełożyć się na trwały wzrost i z czasem odbudować zaufanie rynku.

MSFT.US (interwał D1)

Akcje Microsoftu, trzeciej największej spółki na amerykańskiej giełdzie pod względem kapitalizacji giełdowej tracą ponad 10%. Obecne dyskonto względem EMA200 (czerwona linia) wynosi już blisko 15%.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Akcje International Business Machines (IBM.US) rosną o 8,6% po tym, jak firma IT opublikowała wyniki za IV kwartał powyżej oczekiwań. Analitycy wyróżnili solidne przychody z oprogramowania oraz wolne przepływy pieniężne (FCF) jako pozytywne czynniki.

Akcje Fortinet (FTNT.US) spadają 1 % mimo, że Rosenblatt Securities podniósł rekomendację dla spółki z sektora cyberbezpieczeństwa do kupuj z neutralnie .

Akcje Caterpillar (CAT.US) rosną o 1,3% po tym, jak przemysłowy gigant podał skorygowany zysk na akcję za IV kwartał powyżej oczekiwań.

Akcje Celestica (CLS.US) rosną o 2,1% po publikacji wyników za IV kwartał lepszych od oczekiwań. Spółka wskazała wyższy CAPEX jako potencjalny powód spadku kursu.

Akcje Comcast (CMCSA.US) spadają o 0,3% po tym, jak spółka poinformowała o niższym niż oczekiwano przyroście klientów szerokopasmowego internetu w IV kwartale.

Akcje Dow Inc. (DOW.US) spadają o 2,3% , ponieważ producent chemikaliów zapowiedział redukcję ok. 4 500 etatów w ramach planu uproszczenia i usprawnienia procesów end-to-end.

Akcje First Solar (FSLR.US) spadają o 6,9% po tym, jak Mizuho Capital Markets obniżył rekomendację do market perform z uwagi na możliwą konkurencję ze strony paneli słonecznych Tesli.

Akcje L3Harris Technologies (LHX.US) spadają o 4,2% po tym, jak wykonawca zbrojeniowy podał prognozę zysku za IV kwartał nieco poniżej oczekiwań Wall Street.

Akcje Las Vegas Sands (LVS.US) rosną o 7,6% po tym, jak operator kasyn poinformował, że jego aktywa w Makau — w tym The Venetian i Londoner — osiągnęły wyniki lepsze od oczekiwań Wall Street.

Akcje Lockheed Martin (LMT.US) rosną o 4,9% po tym, jak producent pocisków i myśliwców F-35 prognozuje zysk na akcję na 2026 r. powyżej oczekiwań analityków.

Źródło: xStation5