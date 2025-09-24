US100 wraca do wzrostów na fali prognoz Micron📈 Alibaba rośnie 8% na fali AI

Optymistyczne prognozy amerykańskiego giganta rynku pamięci Micron rozpędziły optymizm Nasdaq, a solidne zyski wzmocniły przekonanie, że trend AI pozostaje silny. Analitycy Cantor Fitzgerald i Deutsche Banku podnieśli cenę docelową dla Microna (MU.US) do 200 USD za walor, jako przyczyny wskazując infrastrukturę AI. Goldman Sachs jako docelowy widzi poziom 145 USD za akcję. Dodatkowo akcje chińskiego giganta technologicznego Alibaba wzrosły po prognozach zwiększenia wydatków na infrastrukturę AI powyżej początkowo szacowanych 50 mld USD. To utrwala rynek w przekonaniu, że chińskie spółki 'nadrabiają' straty w stosunku do amerykańskich odpowiedników.

Źródło: xStation5

Micron Technology zaprezentował prognozy zdecydowanie lepsze od oczekiwań rynku – firma przewiduje przychody na poziomie 12,5 mld USD w I kwartale wobec 11,9 mld USD oczekiwanych przez analityków. Zysk na akcję ma wynieść 3,75 USD, zdecydownaie powyżej konsensusu (3,05 USD).

Wzrost napędza rosnący popyt na rozwiązania sztucznej inteligencji , w szczególności na pamięci HBM (High Bandwidth Memory) , kluczowe dla rozwoju chipów i systemów AI.

Prezes Sanjay Mehrotra podkreślił, że Micron wchodzi w rok fiskalny 2026 „ze znaczną dynamiką” oraz „najbardziej konkurencyjnym portfelem w historii”. To jedyny producent pamięci z siedzibą w USA.

W IV kwartale (zakończonym 28 sierpnia) firma odnotowała 46% wzrost przychodów do 11,3 mld USD, a zysk na akcję wyniósł 3,03 USD – powyżej prognoz.

Kurs akcji wzrósł o ponad 3% po ogłoszeniu wyników i od początku roku niemal się podwoił, wyraźnie przewyższając konkurencję dzięki boomowi na AI i rosnącemu popytowi w sektorze centrów danych, który obecnie odpowiada już za ponad połowę przychodów grupy. Spółka prawdopodobnie dziś osiągnie nowy rekord powyżej 170 USD za walor.

Źródło: xStation5

Europejskie ADR-y Alibaby rosną dziś o prawie 8% i notują rekordowe poziomy od jesieni 2021 roku.

Źródło: xStation5