US Open: US100 próbuje utrzymać kluczowe wsparcie 🗽Mocne spadki spółek uranowych

Amerykańskie indeksy nieznacznie zyskują w piątek, a banki regionalne powoli odbijają po stratach. Indeks US100 notuje 0,1% wzrost i utrzymuje się powyżej EMA50 (pomarańczowa linia).

Źródło: xStation5

Działania Trumpa w sprawie IVF mogą mieć „złożony” wpływ na akcje Progyny, kurs spada o 13%. W czwartek administracja Donalda Trumpa zapowiedziała inicjatywę mającą na celu zwiększenie dostępności procedury zapłodnienia in vitro (IVF). Dotychczas jej wykorzystanie ograniczały wysokie koszty oraz fakt, że w wielu przypadkach nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.

W reakcji na tę informację akcje Progyny – spółki specjalizującej się w świadczeniach zdrowotnych związanych z leczeniem niepłodności – spadły w piątek rano o 13% , gdy inwestorzy zaczęli oceniać możliwe konsekwencje zmian.

– spółki specjalizującej się w świadczeniach zdrowotnych związanych z leczeniem niepłodności – spadły w piątek rano o , gdy inwestorzy zaczęli oceniać możliwe konsekwencje zmian. Według analityka Bank of America, Allena Lutza , działania prezydenta są potencjalnie korzystne dla Progyny, jednak „rzeczywisty efekt może być bardziej zniuansowany”.

, działania prezydenta są potencjalnie korzystne dla Progyny, jednak „rzeczywisty efekt może być bardziej zniuansowany”. Lutz zwraca uwagę, że szczegóły rządowej propozycji są wciąż ograniczone, a nie wiadomo jeszcze, czy ewentualne obniżenie kosztów zabiegów przełoży się na większą liczbę procedur i rosnący popyt na ubezpieczenia je obejmujące.

Progyny, jako lider rynku o szerokim zasięgu geograficznym, wydaje się dobrze przygotowana, by skorzystać na ewentualnym wzroście dostępności i zainteresowania procedurą IVF, utrzymując rekomendację kupuj dla akcji spółki.

Źródło: xStation5

Uranium Energy Corp. (UEC.US) traci ponad 10%, a spadki notuje też szeroki sektor uranu, od kazachskiego górnika Kazatomprom (KAP.UK) po kanadyjskie Cameco (CCJ.US) co oznacza, że motor napędowy spadków wykracza poza sytuację na rynku amerykańskim. Poza realizacją zysków po rekordowych wzrostach cen spadki mogą być spowodowane również 'odnowieniem' kontaktu Trumpa z Putinem, co może oznaczać brak restrykcyjnych sankcji na rosyjski uran i przetwórstwo, co z kolei mogłoby oznaczać spadek cen spotowych.

Źródło: xStation5