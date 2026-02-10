US2000 blisko rekordu 📈Co pokazały dane NFIB?

Kontrakty na indeks mniejszych i średnich spółek giełdowych w USA Russell 2000 (US2000) notuje dziś nieznaczny spade, ale wciąż znajduje się ok. 50 punktów poniżej historycznego rekordu. Dane z małych i średnich przedsiębiorstw (dużo mniejszych od tych, które znajdują się w Russell 2000) okazały się nieco słabsze od prognoz i wciąż znajduje się poniżej 52-letniej średniej badania (98). Indeks jest jednym z istotnych barometrów krajowego rynku USA, ponieważ śledzi sytuację małych, często rodzinnych biznesów odpowiadających za ok. 40% całkowitego zatrudnienia w USA.
Składowe indeksu - z 10 komponentów 3 wzrosły, a 7 spadło, co sugeruje mieszany obraz nastrojów.
Oczekiwany realny wolumen sprzedaży był jedynym elementem z wyraźnym ruchem, wzrósł o 6 pkt.
Wskaźnik niepewności wzrosł o 7 pkt m/m do 91, co sygnalizuje rosnące wahanie nastrojów niewielkich firm.
Kluczowym powodem spadku był wzrost liczby właścicieli, którzy nie są pewni, czy to dobry moment na ekspansję biznesu.
Komentarz NFIB: mimo wzrostu PKB, małe firmy „wciąż czekają na odczuwalny wzrost gospodarczy”, ale jednocześnie więcej właścicieli raportuje lepszą kondycję firmy i oczekuje wyższej sprzedaży.
Wniosek z indeksu zatrudnienia: obraz rynku pracy jest zrównoważony, a wskaźnik jest ok. 1,5 pkt powyżej historycznej średniej (101,6 vs 100).
