📈 US2000 odbija 1%

Kontrakty na indeksy giełdowe na Wall Street odbijają po doniesieniach agencji CBS News, która powołując się na członka administracji USA podała informację, że “delegacja USA wciąż pozostaje w kontakcie z rządzącymi w Iranie”.
Pomimo widocznego pesymizmu na początku sesji, indeksy w USA przeszły do wyraźnej ofensywy. Wzrostom przewodzą kontrakty na indeks małych spółek Russell 2000 (US2000), które dodają aż 1%, kontrakty S&P 500 i na Nasdaq zyskują ok. 0,5%, a straty wymazał też Dow Jones, którego początkowo dodatkowo obciążała wyprzedaż akcji Goldman Sachs (US30: +0,1%).
Indeksy utrzymują odbicie pomimo trwającej blokady cieśniny Ormuz. Źródło: xStation5
Według CBS, obie strony konfliktu mają wciąż starać się, aby doprowadzić do porozumienia, a przedstawiciele mediującego Pakistanu mają oczekiwać na odpowiedź USA i Iranu w kwestii wznowienia rozmów pokojowych. Informacje napływają chwile po konferencji prasowej Donalda Trumpa, podczas której prezydent USA podkreślał, że nie pozwoli, aby “świat był zakładnikiem Iranu”. Trump potwierdził również, że kością niezgody była kwestia irańskiego programu nuklearnego.
Obok odbicia na akcjach widoczna jest również wyraźna korekta na dolarze. Indeks dolara wymazał na początku dnia spadki z ostatnich dwóch sesji, jednak powrót nadziei na wznowienie rozmów pokojowych osłabiło popyt na bezpieczne przystanie. Osuwa się również indeks strachu VIX (-2,75%).
Dolar wraca do spadków w reakcji na raport CBS. Źródło: xStation5
Podsumowanie dnia: Nagły powrót optymizmu❗️USA i Iran mogą wrócić do rozmów 🔍 Dolar wraca do spadków 📉
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.