Zapaść na metalach szlachetnych 🟡 Złoto i srebro ulegają dolarowi 📉

Kontrakty na kluczowe metale szlachetne weszły w nowy tydzień zdecydowanym spadkiem, który zawrócił większość niepewnych zysków z ubiegłego tygodnia. GOLD cofa się dzisiaj o ok. 1,1%, natomiast SILVER odnotowuje stratę rzędu 3%. Chaos wokół zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie ponownie miesza w sentymencie inwestorów, wzmagając popyt na bezpieczną przystań w formie dolara.

Na początku dzisiejszej sesji złoto zanurkowało o 3% do ok. 4630 USD za uncję po tym jak przewodniczący negocjacjom po stronie USA wiceprezydent JD Vance ogłosił fiasko negocjacji z Iranem. W wyniku rozmów Donald Trump ogłosił morską blokadę cieśniny Ormuz, która w życie o godz 16:00 czasu polskiego (CET) oraz zapowiedział “natychmiastową eliminację irańskich statków”, które spróbują naruszyć blokadę.

GOLD znalazł wsparcie na 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA100; ciemny fiolet), jednak opór w postaci EMA30 (jasny fiolet) wciąż blokuje realne przełamanie trendu spadkowego. Źródło: xStation5

Fiasko negocjacji gasi nadzieje na powrót do normalności

Strona irańska oskarżyła USA o maksymalistyczną postawę w negocjacjach, a głównym poziomem sporu pozostała kwestia wzbogacania uranu. Zdaniem irańskiego ministra ds. zagranicznych, postępy w rozmowach miały być znaczne, jednak USA miały jednocześnie stale zmieniać swoje warunki, co finalnie przełożyło się na fiasko rozmów.

Ponowna eskalacja działań wojennych wywindowała ceny ropy brent powyżej 100 USD (aktualnie: +7,5% do 101 USD). Na rynku zaobserwowano chwilą ulgę w reakcji na raport New York Post, który sugerował, że Iran rozważa zatrzymanie programu nuklearnego, jednak autorzy tekstu sprostowali wydźwięk tekstu, twierdząc, że bazuje on na propozycji Vance’a, a nie nowych doniesieniach.

Kontrakty na złoto i srebro odrobiły część strat z początku sesji, jednak ponowny skok niepewności geopolitycznej książkowo odwrócił przepływy kapitału w stronę dolara. Ryzyko dalszego zamknięcia cieśniny Ormuz symetrycznie zwiększa ryzyko trwalszej presji cenowej, która z kolei może zmusić Fed do podjęcia bardziej jastrzębich kroków. Niemniej samo utrzymywanie stóp procentowych na relatywnie wysokim poziomie zmniejsza atrakcyjność surowców względem chociażby obligacji, zwłaszcza przy obecnych wycenach.

Powrót wzrostów na OIL jest tożsamy z powrotem popytu na dolara. Niemniej ograniczenie dzisiejszych zysków na USDIDX świadczy o dużej niepewności wobec przyszłości konfliktu po nieudanych negocjacjach. Źródło: xStation5