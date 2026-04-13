Zapaść na metalach szlachetnych 🟡 Złoto i srebro ulegają dolarowi 📉

Kontrakty na kluczowe metale szlachetne weszły w nowy tydzień zdecydowanym spadkiem, który zawrócił większość niepewnych zysków z ubiegłego tygodnia. GOLD cofa się dzisiaj o ok. 1,1%, natomiast SILVER odnotowuje stratę rzędu 3%. Chaos wokół zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie ponownie miesza w sentymencie inwestorów, wzmagając popyt na bezpieczną przystań w formie dolara.
Na początku dzisiejszej sesji złoto zanurkowało o 3% do ok. 4630 USD za uncję po tym jak przewodniczący negocjacjom po stronie USA wiceprezydent JD Vance ogłosił fiasko negocjacji z Iranem. W wyniku rozmów Donald Trump ogłosił morską blokadę cieśniny Ormuz, która w życie o godz 16:00 czasu polskiego (CET) oraz zapowiedział “natychmiastową eliminację irańskich statków”, które spróbują naruszyć blokadę.
GOLD znalazł wsparcie na 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA100; ciemny fiolet), jednak opór w postaci EMA30 (jasny fiolet) wciąż blokuje realne przełamanie trendu spadkowego. Źródło: xStation5
Fiasko negocjacji gasi nadzieje na powrót do normalności
Strona irańska oskarżyła USA o maksymalistyczną postawę w negocjacjach, a głównym poziomem sporu pozostała kwestia wzbogacania uranu. Zdaniem irańskiego ministra ds. zagranicznych, postępy w rozmowach miały być znaczne, jednak USA miały jednocześnie stale zmieniać swoje warunki, co finalnie przełożyło się na fiasko rozmów.
Ponowna eskalacja działań wojennych wywindowała ceny ropy brent powyżej 100 USD (aktualnie: +7,5% do 101 USD). Na rynku zaobserwowano chwilą ulgę w reakcji na raport New York Post, który sugerował, że Iran rozważa zatrzymanie programu nuklearnego, jednak autorzy tekstu sprostowali wydźwięk tekstu, twierdząc, że bazuje on na propozycji Vance’a, a nie nowych doniesieniach.
Kontrakty na złoto i srebro odrobiły część strat z początku sesji, jednak ponowny skok niepewności geopolitycznej książkowo odwrócił przepływy kapitału w stronę dolara. Ryzyko dalszego zamknięcia cieśniny Ormuz symetrycznie zwiększa ryzyko trwalszej presji cenowej, która z kolei może zmusić Fed do podjęcia bardziej jastrzębich kroków. Niemniej samo utrzymywanie stóp procentowych na relatywnie wysokim poziomie zmniejsza atrakcyjność surowców względem chociażby obligacji, zwłaszcza przy obecnych wycenach.
Powrót wzrostów na OIL jest tożsamy z powrotem popytu na dolara. Niemniej ograniczenie dzisiejszych zysków na USDIDX świadczy o dużej niepewności wobec przyszłości konfliktu po nieudanych negocjacjach. Źródło: xStation5
Komentarz walutowy: Trump blokuje Cieśninę Ormuz – eskalacja czy „moment TACO"?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.