⏬US500 cofa się po decyzji Fed

Dzisiejsza decyzja Fed to klasyczny przykład „jastrzębiego wstrzymania”. Choć stopy procentowe pozostały bez zmian, co było wyraźnie oczekiwane przez rynek, to lekka zmiana retoryki w oświadczeniu oraz kontekst polityczny sprawiły, że rynki zareagowały umocnieniem dolara i wyprzedażą kontraktów na Wall Street (pomimo wcześniejszego optymizmu i S&P 500 powyżej 7000 pkt). 1. Jastrzębio czy mniej gołębio? Wydaje się, że komunikat brzmi w tym momencie nieco bardziej jastrzębio, biorąc pod uwagę zmianę akcentów w oświadczeniu. Fed nie tylko utrzymał stopy, ale przede wszystkim: Podbił ocenę wzrostu gospodarczego: Gospodarka nie rozwija się już w „umiarkowanym tempie”, ale w „solidnym” . To sygnał, że Fed nie czuje presji, by stymulować rynek.

Zdjął „parasol ochronny” z rynku pracy: Usunięcie zapisu o „wzroście ryzyk spadkowych dla zatrudnienia” to kluczowy, jastrzębi sygnał. Fed oficjalnie uznał, że rynek pracy się stabilizuje, co odbiera argumenty zwolennikom szybkich cięć (w tym administracji Trumpa).

Dodał element niepewności: Usunięcie wzmianki o tym, że inflacja „ruszyła w górę”, sugeruje pewną ulgę, ale nacisk na stabilność zatrudnienia przesuwa oczekiwania na kolejne cięcie dopiero na czerwiec. 2. Rozłam w Komitecie (10-2) Mamy do czynienia z bardzo ciekawym podziałem. Głosowanie 10 do 2 pokazuje, że Jerome Powell trzyma stery i wciąż ma silną pozycję. Głosujący przeciwko konsensusowi: Christopher Waller i Stephen Miran chcieli obniżki o 25 pb. To istotne, bo Waller jest wymieniany jako główny kandydat na następcę Powella w maju. Fakt, że Miran (doradca Białego Domu) również chciał cięcia, podkreśla ogromną presję polityczną.

Wniosek: Powell gra o wiarygodność i niezależność, nie ulegając naciskom na „ratunkowe” cięcia, skoro dane (stabilne bezrobocie, solidny wzrost) na to nie pozwalają. 3. Reakcja rynkowa: Dolar w górę, Wall Street w dół USD: Umocnienie dolara wynika z faktu, że rynek musiał „wycenić na nowo” ścieżkę stóp. Skoro ryzyka dla rynku pracy spadły, szansa na cięcie w marcu wyparowała. To wspiera rentowności obligacji i dolara.

S&P 500: Indeks, który dopiero co przebił 7000 pkt, cofa się pod wpływem oczekiwania wyższych stóp na dłużej ( higher for longer ). Inwestorzy liczyli, że Fed „pomoże” rynkowi w obliczu niepewności geopolitycznej (Iran), ale Powell skupił się na twardych danych krajowych. 4. Cień Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) To najbardziej niezwykły element dzisiejszego dnia. Powell wychodzi na konferencję w cieniu dochodzenia karnego przeciwko niemu. Oświadczenie Fed o „stabilizacji” można odczytać jako próbę pokazania, że bank centralny działa merytorycznie i nie daje się zastraszyć (o co Powell wprost oskarżył administrację).

Dla rynków ta walka o niezależność jest obosieczna: z jednej strony buduje zaufanie do waluty (Bessent i Powell grają do tej samej bramki „silnego dolara”), z drugiej – rodzi ryzyko instytucjonalnego chaosu w maju, gdy kończy się kadencja Powella. US500 cofa się z historycznych szczytów i testuje poziom 7000 punktów.



