➡️US500 ogranicza spadki przed ADP

Wall Street stabilizuje się przed kolejnymi ważnymi danymi z rynku pracy

US500 próbuje dzisiaj odbijać, co następuje po bardzo mocnym cofnięciu w pierwszej części tego tygodnia. Warto zauważyć, że obserwujemy również mocne wzrosty cen obligacji, co teoretycznie powinno służyć wzrostom na Wall Street.

Dzisiaj poznamy kolejne ważne dane z amerykańskiego rynku pracy, co następuje po wczorajszej publikacji raportu JOLTS. Należy podkreślić, że wczorajszy słaby odczyt dotyczył lipca, co zbiegałoby się z bardzo słabym poprzednim odczytem raportu NFP. Dzisiaj oczekuje się, że raport ADP pokaże odbicie w porównaniu do poprzedniego odczytu. Raport ADP ma pokazać wzrost do poziomu 145 tys. z poprzedniego poziomu 122 tys. za sierpień. Chociaż raport ADP był raczej słabym wskaźnikiem dla NFP w ostatnich dwóch latach, to jednak ostatnie trzy miesiące pokazały wyraźny spadek różnicy. Wobec tego istnieje szansa na to, że dzisiejszy odczyt ADP ustawi trend na indeksach na Wall Street oraz dolarze.

Warto pamiętać, że lipcowy raport NFP, który przyniósł odczyt na poziomie 114 tys. (za sierpień oczekuje się odbicia do 160 tys.) doprowadził do powstania sporych obaw o kondycję amerykańskiej gospodarki, co skutkowało potężną korektą na poziomie niemal 10% na początku sierpnia. Odbicie zatrudnienia w USA powinno przywrócić dobre nastroje na rynku, ale z drugiej strony kolejny słaby odczyt bliżej poziomu 100 tysięcy mógłby przywrócić obawy rynku i jednocześnie znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo obniżki o 50 punktów bazowych podczas wrześniowego posiedzenia Fed, które będzie miało miejsce 18 września.

Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

US500

US500 próbuje dzisiaj odbijać i obserwujemy wyrysowanie wyraźnych cieni świec poniżej poziomu 5530 punktów. Jednocześnie jednak na poziomie 5555 punktów mamy opór w postaci zniesienia 23.6 ostatniej fali wzrostowej. Kluczowa strefa popytowa to poziom 5500 ze zniesieniem 38.2. Znacząco niższy odczyt od konsensusu powinien doprowadzić do przebicia wspomnianego wsparcia. Z kolei odczyt bliżej 180-200 tysięcy mógłby doprowadzić do wybicia 5600 punktów. Poziom bliski konsensusu powinien pozwolić na odreagowanie do poziomu 5555 punktów.