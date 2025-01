⌚US500 ogranicza straty przed NFP

📈US500 ogranicza straty z początku sesji azjatyckiej

Raport NFP opublikowany zostanie o 14:30 CET

Oczekiwania wskazują na odczyt NFP na poziomie 160-165 tys.

Stopa bezrobocia powinna być utrzymana na poziomie 4,2%, choć pojawiły się prognozy wskazujące na odbicie do 4,3%

Dobre dane NFP pokażą siłę amerykańskiej gospodarki i uzasadnią mocnego dolara, wzrosty na Wall Street i bardziej jastrzębie Fed

Pozytywne oczekiwania przed raportem NFP

Rynkowy konsensus wskazuje na solidny przyrost zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych za grudzień. Chociaż konsensus wskazuje na poziom 160-165 tys., to Bloomberg Economics wskazuje na nawet 100 tys. wyższy odczyt, biorąc pod uwagę sezonowość danych. Zmiana zatrudnienia prywatnego ma wynieść 135 tys., dlatego tę liczbę powinniśmy przyrównywać do raportu ADP, który rozczarował i pokazał odczyt zaledwie 122 tys. Dzisiejszy odczyt teoretycznie powinien być mocniejszy, powyżej średniej, ze względu na niwelowanie niskiego przyrostu zatrudnienia za październik, kiedy to Stany Zjednoczone zostały nawiedzone przez huragany.

Rynek pracy w USA pozostaje stabilny, co prezentowane jest przez utrzymywanie się wstępnych wniosków o zasiłek blisko poziomu 200 tys. Sezonowość grudnia w związku z obchodami świąt teoretycznie powinno wspierać wyższy odczyt NFP. Niemniej, z perspektywy Rezerwy Federalnej ważne będą dane dotyczące płac. Konsensus nie wskazuje na fajerwerki i mówi o utrzymaniu tempa wzrostu rocznego na poziomie 4,0% r/r oraz spadku miesięcznego wzrostu do 0,3% m/m z poziomu 0,4% m/m. W przypadku pozytywnego zaskoczenia i odczytu rzędu 0,5% m/m lub wyżej, może to stanowić potencjalne ostrzeżenie przed odbiciem inflacyjnym.

W ostatnim czasie doszło do wyraźnej poprawy nastrojów w małym biznesie w USA, co powinno wspierać ożywienie w zatrudnieniu. Źródło: Bloomberg FInance LP, XTB

Fundusz płac w USA kontynuuje zdrowy wzrost powyżej poziomu 2% rocznie. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Czy dla Fed ważne są obecne dane?

Fed zmienił swoje podejście do perspektyw monetarnych w ostatnim czasie. Wskazuje na brak podrzeby rychłych obniżek stóp procentowych, choć jeszcze we wrześniu mówił, że będzie zwracał większą uwagę na rynek pracy. Na ten moment jednak rynek pracy nie stanowi zagrożenia. Jeśli jednak doszłoby do odczytu poniżej 100 tys. oraz wzrostu stopy bezrobocia, być może Fed będzie musiał ponownie spojrzeć bardziej gołębio na perspektywy monetarne. Jeśli jednak dane pozostaną mocne, obecne trendy na rynku powinny być utrzymane.

Jak zareaguje rynek?

US500 stracił w trakcie pierwszych godzinach handlu po wznowieniu, ale już od początku sesji europejskiej początkowe straty są neutralizowane. US500 traci mniej niż 0,1% na kilka godzin przed publikacją raportu NFP. Obecny trend związany z polityką monetarną jest znany, dlatego solidny odczyt nie powinien znacząco zmienić US500. Dobre dane mogą wspierać indeksy. Z drugiej strony słabe dane mogłyby zmienić oczekiwania Fed, ale jednocześnie doprowadzić do obaw o ożywienie gospodarcze w USA. Wobec tego słabe dane NFP najprawdopodobniej na samym początku mogłyby doprowadzić do wyprzedaży na US500. Jednocześnie jednak nie powinniśmy dzisiaj zobaczyć spadku poniżej poziomu 5900 punktów, gdyż wsparciem powinna być wzrostowa linia trendu, która jednocześnie stanowi dolne ograniczenie formacji trójkąta. Ostatnie świece sugerują, że powyżej 5900 punktów znajduje się popyt, który może skłonić US500 do przetestowania zakresu 5960-5975 w najbliższym czasie.

Źródło: xStation5