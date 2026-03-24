🗽 US500 podejmuje próbę odbicia

Kontrakty na amerykański indeks akcji S&P 500 (US500) ograniczyły straty z -1% do ok. -0,2% po tym, jak źródła w Iranie miały stwierdzić, że Waszyngton zainicjował działania dyplomatyczne, a Teheran jest gotów rozważyć realistyczne propozycje zakończenia konfliktu. Choć jeszcze nie doszło do formalnych negocjacji, Iran sygnalizuje otwartość na rozwiązania, które:

zabezpieczą jego interesy narodowe,

zagwarantują brak dążeń do posiadania broni nuklearnej,

umożliwią pokojowe wykorzystanie energii jądrowej,

oraz doprowadzą do zniesienia sankcji.

Aktualnie obserwujemy, że Iran wysyła mieszane sygnały: z jednej strony dopuszcza możliwość rozmów, z drugiej oficjalnie zaprzecza istnieniu bezpośrednich negocjacji i oficjalnie utrzymuje dość twarde stanowisko. Wydaje się, że nieoficjalne rozmowy z USA naprawdę już się odbywają, ale Iran musi 'zachować twarz' wobec obywateli i sojuszników stąd przekaz jest mieszany. Pozytywna reakcja Wall Street potwierdza, że inwestorzy w dalszym ciągu widzą na scenariusz powolnej deeskalacji napięć jako główny motor potencjalnego odbicia na giełdach. Wydaje się oczywiste, że USA chcą negocjować z pozycji siły, podczas gdy Iran dysponuje zdolnościami, mogącymi skutecznie podnosić 'koszt' prowadzenia wojny dla Donalda Trumpa i partii republikańskiej - to sprawia, że efekty negocjacji pozostają na ten moment niepewne. Sytuacja na rynku paliw jest napięta, a Shell stwierdził, że w kwietniu mogą pojawić się pierwsze zaburzenia podaży na europejskim rynku paliw. Spotowy indeks S&P 500 rośnie ponad 0,1% wymazując początkowe spadki.

