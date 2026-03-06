PILNE: Nieco niższy od oczekiwań wzrost PKB w Strefie Euro

PKB strefy euro SA (kwartał do kwartału) IV kwartał: 0,2% (prognoza 0,3%; poprzednio 0,3%)
- Wydatki rządowe strefy euro (kwartał do kwartału) IV kwartał: 0,5% (prognoza 0,5%; poprzednio 0,7%)
- Konsumpcja gospodarstw domowych (kwartał do kwartału): 0,4% (prognoza 0,4%; poprzednio 0,2%)
- PKB SA (rok do roku) IV kwartał: 1,2% (prognoza 1,3%; poprzednio 1,3%)
- Zatrudnienie (kwartał do kwartału) IV kwartał F: 0,2% (poprzednio 0,2%)
- Zatrudnienie (r/r) IV kwartał F: 0,7% (poprzednio 0,6%)
Względnie mieszane dane ze Strefy. Mimo iż PKB zaskakuje nieco niższym odczytem, to konsumpcja prywatna ora zatrudnienie pozostają na stabilnych poziomach. Dane bez większego znaczenia dla euro.
Poranna odprawa (10.03.2026)
Podsumowanie Dnia: Bliski Wschód podpala rynek ropy
Rynek ropy pod presją, decyzja G7 wciąż w zawieszeniu
Czy FDA sabotuje spółki medyczne? Rollercoaster na wycenach uniQure
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.