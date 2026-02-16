US500 zyskuje 0,3% 📈Jak przebiega sezonów wyników spółek Wall Street?

Wycena jest dziś filtrem, przez który trzeba czytać cały sezon: forward 12M P/E dla S&P 500 wynosi 21,5 – powyżej średniej 5-letniej (20,0) i 10-letniej (18,8). To oznacza, że inwestorzy już płacą premię za jakość i za przewidywalność. W takim środowisku „dobrze” często nie wystarcza – trzeba dowozić „lepiej niż dobrze”, i to regularnie.

Guidance na I kw. 2026 r. zaczyna brzmieć bardziej „CFO-owo” niż „sprzedażowo”: 31 spółek wydało negatywne guidance EPS, a 38 pozytywne. Bilans jest dodatni, ale nie na tyle, by ignorować ostrożniejszy ton – zwłaszcza przy wysokich wycenach i rosnącej wrażliwości rynku na jakiekolwiek pęknięcia w narracji.

W ochronie zdrowia istotnie dołożyły się m.in. Cigna, CVS, Eli Lilly i Centene, podnosząc dynamikę sektora do 10,3% z 9%. W komunikacji Alphabet i Meta zwiększyły tempo do 12,2% z 10,2%. W przemyśle Boeing, RTX i Caterpillar podniosły łączony wzrost do 7,8% z 5,8%. Poza tym dodatnie niespodzianki w Apollo, Phillips 66, Amazonie i Fordzie też miały zauważalny wpływ na podbicie indeksowej dynamiki przychodów.

Kto pchał te rewizje? Największy wkład w poprawę dynamiki przychodów od 31 grudnia miały cztery sektory: Information Technology, Health Care, Communication Services oraz Industrials. W technologii kluczowe były pozytywne niespodzianki sprzedażowe m.in. Apple (143,76 mld USD vs 138,39 mld), Super Micro Computer (12,68 mld vs 10,42 mld) i Microsoft (81,27 mld vs 80,31 mld), co podbiło wzrost sprzedaży sektora do 20,6% z 17,9%.

Przychody dają sygnał szczególnie istotny: łączony revenue growth dla IV kw. to 9,0% r/r, najwyżej od III kw. 2022 r. Co ważniejsze, ta dynamika była systematycznie rewidowana w górę: z 6,5% na koniec września, do 7,8% na koniec grudnia i do 9,0% obecnie. Rynek został zmuszony do podniesienia poprzeczki – a to zazwyczaj lepszy problem niż sytuacja, gdy prognozy zsuwają się w dół z każdym tygodniem sezonu.

Przy 74% spółek S&P 500, które już zaraportowały, 74% pokazało pozytywne zaskoczenie na EPS, a 73% przebiło oczekiwania przychodowe. Zyski rosną w tempie, które na papierze wygląda jak luksus: łączona dynamika wzrotu zysków dla IV kw. 2025 r. to 13,2% r/r. Jeżeli ten odczyt się utrzyma, indeks zaliczy piąty z rzędu kwartał dwucyfrowej dynamiki zysków. Innymi słowy: cykl zysków jest wciąż w fazie ekspansji, a nie dogorywania.

Na koniec jest jeszcze jeden element układanki: rynek oczekuje, że dynamika przychodów zacznie hamować od I kw. 2026 r. (8,7%, potem 7,9%, 7,3% i 7,4% w kolejnych kwartałach 2026). To nie są złe liczby, ale to już normalizacja. A normalizacja przy wycenie 21,5-krotności oczekiwanych 12-miesięcznych zysków (forward p/e) oznacza prostą rzecz: margines błędu jest mniejszy. Na razie obraz jest konstruktywny – szerokie pozytywne zaskoczenia, solidny wzrost zysków i przyspieszające przychody. Pytanie na kolejne tygodnie nie brzmi, czy sezon był dobry. Pytanie brzmi, czy momentum wystarczy, żeby udźwignąć premię w wycenie, gdy tempo zacznie schodzić z obecnych poziomów.

Źródło: FactSet

Druga połowa sezonu wyników za IV kw. 2025 r. nie przynosi zwrotu akcji, ale doprecyzowuje obraz. To już nie jest historia o samym tempie wzrostu – to historia o jakości zaskoczeń, strukturze sektorowej i o tym, jak rynek trawi liczby przy wymagającej wycenie.

74% spółek z S&P 500 zaraportowało wyniki. Spośród nich 74% przebiło konsensus EPS, 6% trafiło w punkt, a 20% rozczarowało. Odsetek „beatów” jest niższy niż średnia 5-letnia (78%) i 10-letnia (76%), co sugeruje, że poprzeczka była ustawiona relatywnie realistycznie. Jednocześnie skala pozytywnych zaskoczeń – 7,2% powyżej prognoz – pozostaje blisko historycznych norm (5-letnia: 7,7%, 10-letnia: 7,0%). Mniej fajerwerków w liczbie spółek, ale solidna jakość w agregacie.

W ujęciu tygodniowym dodatnie i ujemne niespodzianki EPS w wielu sektorach wzajemnie się zneutralizowały, dlatego łączony wzrost dla IV kw. pozostał na poziomie 13,2% – bez zmiany względem poprzedniego tygodnia. To jednak wyraźny skok względem 8,3% raportowanych na koniec grudnia. Innymi słowy: rewizje w górę od początku roku były realne, nawet jeśli ostatnie dni przyniosły stabilizację.

Od 31 grudnia największy wkład w podbicie dynamiki zysków miały sektory: Industrials, Information Technology, Communication Services oraz Financials. Dziewięć z jedenastu sektorów notuje dziś wzrost zysków r/r; spadki widoczne są w Consumer Discretionary oraz Energy, co pokazuje, że cykl nie jest jednolity i presja kosztowa w części gospodarki wciąż jest obecna.

Po stronie przychodów 73% spółek przebiło oczekiwania – powyżej średniej 5-letniej (70%) i 10-letniej (66%). Skala zaskoczeń wynosi 1,6% ponad konsensus – poniżej średniej 5-letniej (2,0%), ale powyżej 10-letniej (1,4%). Dynamika łączonego przychodu dla IV kw. wzrosła do 9,0% z 8,8% tydzień wcześniej i 7,8% na koniec grudnia. To oznacza najwyższe tempo od III kw. 2022 r. oraz 21. z rzędu kwartał wzrostu przychodów indeksu. Dziesięć sektorów notuje wzrost sprzedaży r/r; jedynym wyjątkiem pozostaje Energy.

Strukturalnie sezon wyróżnia się w kilku obszarach. Communication Services (94%) oraz Information Technology (92%) mają najwyższy odsetek spółek bijących EPS. Na przeciwległym biegunie znajduje się Real Estate (48% spółek powyżej oczekiwań na poziomie FFO). W ujęciu agregatowym największą dodatnią różnicę między zyskami rzeczywistymi a prognozami pokazuje sektor przemysłowy (+30,5%), choć część tej dynamiki wynika z jednorazowych zdarzeń – m.in. istotnego zysku transakcyjnego w Boeing oraz korzyści podatkowej w GE Vernova. W technologii (+8,3%) i komunikacji (+7,0%) przewaga nad konsensusem ma bardziej operacyjny charakter, z szeroką grupą spółek raportujących wyraźnie powyżej oczekiwań.

Patrząc w przód, konsensus zakłada wzrost zysków o 11,1% w I kw. 2026 r. i 14,9% w II kw. 2026 r., a w całym 2026 r. o 14,4%. To ambitna ścieżka, która implikuje utrzymanie solidnej dynamiki marż i przychodów. Forward P/E na poziomie 21,5 jest wprawdzie niższy niż 22,0 notowane na koniec grudnia, ale wciąż powyżej średnich wieloletnich – rynek wycenia kontynuację, nie potknięcie.

W nadchodzącym tygodniu raportować będzie jeszcze 57 spółek z S&P 500. Sezon nie zmienił narracji o solidnym cyklu zysków, ale pokazał coś ważniejszego: przy wysokiej wycenie rynek analizuje nie tylko to, czy spółki biją konsensus, lecz jak trwałe są źródła tego „beatu”. Jednorazowe korzyści księgowe i transakcyjne są akceptowane - lecz to powtarzalny cash flow zdecyduje, czy 2026 r. utrzyma obecne tempo.

US500 (interwał D1)

Źródło: xStation5