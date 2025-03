USA podnoszą cła 🗽Jak reagują USDCNH, USDCAD i USDMXN?

Stany Zjednoczone na艂o偶y艂y z dniem dzisiejszym c艂a na Meksyk i Kanad臋, w wysoko艣ci 25% oraz dodatkowe 10% sankcje na Chiny, gdzie obecnie taryfy wynosz膮 20%. Jednak pary walutowe wszystkich trzech gospodarek, powi膮zane z dolarem nie zdradzaj膮 szczeg贸lnej s艂abo艣ci w relacji do ryzyka, jakim bez w膮tpienia s膮 takie taryfy - zw艂aszcza dla Meksyku i Kanady, kt贸rych gospodarki s膮 wra偶liwe i nastawione s膮 na ameryka艅ski rynek zbytu.

Kanada zapowiedzia艂a, 偶e jest gotowa do podniesienia 25% taryf na towary z USA, warte ok. 30 miliard贸w dolar贸w kanadyjskich, w pierwszej transzy oraz zg艂osi艂a gotowo艣膰 do na艂o偶enia ich na import towarowy 艂膮cznie wyceniony na 155 miliard贸w dolar贸w kanadyjskich. Przekaza艂a te偶, 偶e wstrzyma dostawy niklu do Stan贸w Zjednoczonych.

USDCNH

Chi艅ski juan umacnia si臋 dzi艣 do dolara. Chiny skrytykowa艂y podej艣cie Stan贸w Zjednoczonych do ce艂, ale nie odpowiedzia艂y 'adekwatnie'; 'finalny' koszt dla gospodarki mo偶e by膰 mniejszy, a sk艂onno艣膰 USA do podniesienia taryf przynajmniej na tym etapie - ograniczona.聽