USA Rare Earth przejmuje kluczowe brazylijskie kopalnie metali ziem rzadkich ⛏️

USA Rare Earth (USAR.US) ogłosiło przejęcie brazylijskiego Serra Verde za 2,8 miliarda dolarów, co stanowi kluczowy krok w uniezależnianiu zachodnich łańcuchów dostaw od Chin.

* Serra Verde to kluczowy gracz na brazylijskim rynku wydobywczym, zarządzający strategiczną kopalnią w stanie Goiás. Wyjątkowość tego aktywa polega na tym, że jest to jedna z nielicznych na świecie wielkoskalowych kopalni poza Azją, która eksploatuje rzadkie złoża w postaci glinek jonowych. Tego typu złoża są niezwykle cenione w branży, ponieważ charakteryzują się stosunkowo łatwym wydobyciem oraz wyjątkowo wysoką zawartością tzw. ciężkich metali ziem rzadkich (jak dysproz i terb). Są to najdroższe i najbardziej deficytowe pierwiastki na rynku, absolutnie niezbędne do produkcji wysokowydajnych magnesów odpornych na wysokie temperatury.

Rynki zareagowały na tę informację z ogromnym entuzjazmem, a akcje amerykańskiej spółki wystrzeliły po tej informacji o ponad 10%. Inwestorzy wyraźnie doceniają ten ruch, widząc w nim realny potencjał do przełamania azjatyckiego monopolu na rynku surowców krytycznych. Planowana na trzeci kwartał 2026 roku transakcja bezpośrednio odpowiada na geopolityczną potrzebę pilnej dywersyfikacji źródeł strategicznych zasobów.

Decyzja ta wpisuje się w szerszy kontekst globalnej rywalizacji, w której metale ziem rzadkich pełnią rolę kluczowej karty przetargowej. Przejmowana kopalnia dostarcza cztery najważniejsze pierwiastki magnetyczne (neodym, prazeodym, dysproz i terb), które są absolutnie niezbędne w produkcji nowoczesnej elektroniki, pojazdów elektrycznych i zaawansowanego sprzętu wojskowego. Stabilność popytu gwarantuje już zabezpieczona, 15-letnia umowa odbioru (offtake agreement). Obejmuje ona 100% produkcji wspomnianych metali i jest realizowana przy silnym zaangażowaniu podmiotów rządu USA oraz kapitału prywatnego.

Dla USA Rare Earth to przejęcie oznacza ugruntowanie pozycji niekwestionowanego lidera w budowie bezpiecznego ekosystemu metali ziem rzadkich na Zachodzie. Rosnące wsparcie Waszyngtonu, który stara się aktywnie stymulować inwestycje upstreamowe i zabezpieczać podaż, dodatkowo mityguje ryzyko operacyjne. Biorąc pod uwagę wykładniczo rosnący popyt napędzany transformacją energetyczną, wyłączny dostęp do tak dużej kopalni poza Azją daje spółce gigantyczną przewagę konkurencyjną. Dwucyfrowy wzrost kursu akcji ostatecznie potwierdza, że uniezależnienie strategicznych łańcuchów dostaw to dla Wall Street jeden z najbardziej pożądanych katalizatorów wzrostu.

Kurs akcji spółki dzisiaj mocno zwyżkuje, chociaż wraz z trwaniem drugiej fazy poniedziałkowej sesji wzrosty normalizują się, a RSI dla 14 dniowej średniej wskazuje na poziom blisko 70 punktów, gdzie wcześne=iej w historii zdarzały się korekty spadkowe. Źródło: xStation