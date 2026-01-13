USDJPY: spekulacje rozwiązania niższej izby parlamentu powodują mocne spadki JPY ✂️

Jen japoński znalazł się ponownie pod silną presją po doniesieniach, że premier Sanae Takaichi przygotowuje się do rozwiązania izby niższej parlamentu już na początku okresu sesji legislacyjnej 23 stycznia. Otwiera to drogę do przyspieszonych wyborów potencjalnie 8 lub 15 lutego. Kurs USDJPY wzrósł do 158,9500, osiągając najsłabszy poziom jena od lipca 2024 r., a waluta ustanowiła również rekordowe minima wobec euro i franka szwajcarskiego, atakżę funta od 2008 r. Rynki odczytały ten ruch polityczny jako wzmocnienie mandatu Takaichi i wzrost prawdopodobieństwa dalszej ekspansji fiskalnej, co umacnia oczekiwania utrzymania akomodacyjnego miksu polityki gospodarczej w Japonii.

JPY jest zdecydowanie najsłabsza walutą G10, źródło: xStation 5

Wyprzedaż jena odzwierciedla rosnące znaczenie w tzw. „Takaichi trade”, w ramach którego inwestorzy wyceniają luźniejszą politykę fiskalną oraz dalszą presję na Bank Japonii, aby opóźniał normalizację polityki pieniężnej. Konsolidacja polityczna przed negocjacjami budżetowymi zwiększa ryzyko wyższej emisji długu. Japońskie władze próbowały ograniczyć skalę spadków poprzez werbalną interwencję. Minister finansów Satsuki Katayama potwierdziła, że w rozmowie z sekretarzem skarbu USA Scottem Bessentem wyraziła obawy dotyczące „jednostronnej” deprecjacji jena/

USDJPY jest notowany blisko wielomiesięcznych maksimów zyskując w dniu dzisiejszym 0,60% do 159,0000 w chwili obecnej i zbliżając się do psychologicznego poziomu 160,00.