Usługi wiążą ręce Rezerwie Federalnej🏛️Co widzimy w danych CPI z USA?

Zgodnie z oczekiwaniami inflacja CPI za sierpień wzrosła do poziomu 2,9% r/r z poziomu 2,7% r/r. Inflacja bazowa pozostała na podwyższonym poziomie 3,1% r/r. Jedynym zaskoczeniem była minimalnie wyższa inflacja miesięczna CPI, która wzrosła o 0,4% m/m, przy oczekiwaniu na poziomie 0,3% m/m. Tu warto jednak zaznaczyć, że dynamika w ujęciu miesiąc do miesiąca była dwukrotnie wyższa, niż w lipcu.

Bazowa miesięczna inflacja wyniosła 0,3% m/m, zgodnie z oczekiwaniami. Z drugiej strony obserwujemy bardzo mocny przyrost wniosków zasiłek dla bezrobotnych. To pokazuje rosnącą dywergencję między mandatami Fed - słabość rynku pracy i podwyższona inflacja. Co pokazują szczegóły raportu i co to może oznaczać dla Fed? I czy Wall Street powinno się obawiać?

Główne czynniki wzrostu inflacji

Mieszkalnictwo (shelter) było największym składnikiem wzrostu miesięcznego, rosnąc o 0,4%.

Usługi transportowe były kluczowym motorem wzrostu tzw. SuperCore CPI (sporo ponad 3% r/r i nieco ponad 0,3% m/m); ceny biletów lotniczych wzrosły aż o 5,9%.

Energia podrożała o 0,7% m/m, przy czym benzyna wzrosła o 1,9%. Ceny żywności wzrosły o 0,5% m/m.

Samochody zaczęły ponownie drożeć. Ceny nowych aut wzrosły o +0,3%, używanych +1,0%, a naprawy samochodów aż o 2,4%.

Wpływ ceł vs. usługi

Kluczowe jest to, że wzrost inflacji wynikał głównie z usług, a nie z ceł wprowadzonych przez administrację Trumpa.

Ceny w kategoriach eksponowanych na import pokazały mieszane sygnały, bez wyraźnego przyspieszenia związanego z cłami.

SuperCore CPI (usługi bez komponentu mieszkaniowego) nieznacznie spowolnił do 3,52% r/r, co sugeruje, że presja cenowa nie jest tak intensywna jak mogłoby się wydawać. Wciąż jednak daleka od celu.

Te dane potwierdzają, że Fed prawdopodobnie rozpocznie łagodzenie polityki pieniężnej, ale będzie ostrożny w tempie cięć ze względu na utrzymującą się presję inflacyjną zdecydowanie powyżej celu 2%. Usługi pozostają uporczywe, a przy ew. skoku cen benzyny obraz ten wyglądałby dużo gorzej.

Kluczowe wykresy

Inflacja CPI odbija zgodnie z oczekiwaniami do 2,9% r/r. Zgodnie z tym, co pokazują nam wskaźniki wyprzedzające, największym problemem w USA są wciąż rosnące ceny usług. Doskonale obrazuje nam to subindeks cenowy z indeksu ISM dla sektora usług. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Patrząc na główne składowe, cały czas najwyższą kontrybucją jest inflacja cen najmu. Rosną jednak coraz mocniej inne kontrybucje, które związane są z rosnącymi kosztami usług. Główny przyrost inflacji wcale nie bierze się z ceł tylko z usług. Silnie Rosną koszty medyczne, energii, transportu oraz żywności (tu częściowy wpływ ceł). Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Ceny żywności w USA rosną szybciej, niż wynikałoby to z indeksu cen żywności FAO, co jest powiązane częściowo z cłami. Źródło: Bloomberg FInance LP, XTB

Inflacja samochodów używanych rośnie - nowe samochody obłożone są taryfami celnymi. Mimo wszystko indeks Manheim sugeruje, że w przyszłych miesiącach powinniśmy mieć spowolnienie tej dynamiki. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Wysoka inflacja to problem, ale jeszcze większym jest słabnący rynek pracy

Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych rośnie do najwyższych poziomów od 4 lat, choć w latach 2023 i 2024 obserwowaliśmy wartości przekraczające 250 tys. Największy wzrost związany jest z gwałtownym skokiem liczby wniosków w Teksasie. Choć nie jest to jeszcze powód do paniki, okolice 300 tys. zwykle sygnalizowały recesję.

Ogromny skok nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych — obecny poziom jest najwyższy od 2021 roku. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Jeśli nie jest to jednorazowe zdarzenie, tak silny wzrost liczby wniosków może sugerować dalszy wzrost stopy bezrobocia.

Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Fed obniży stopy procentowe

Wydaje się, że Fed nie powinien decydować się na większą obniżkę o 50 pb, biorąc pod uwagę wciąż podwyższone ryzyko inflacyjne. Jednak jest jasne, że cła — główne źródło niepewności cenowej — miały ograniczony wpływ na ceny w USA. Dlatego Fed obniży stopy, ale prawdopodobnie bez wcześniejszego zobowiązania się do całego cyklu, pozostając mocno zależnym od napływających danych.