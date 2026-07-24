Verizon publikuje rekordowe wyniki 📈 Akcje rosną 4% mimo słabszego tempa przychodów

Rozbieżność między słabszą sprzedażą a lepszą rentownością dobrze pokazuje zmianę zachodzącą w modelu biznesowym Verizon. Spółka ogranicza subsydia do urządzeń, obniża koszty pozyskiwania klientów i koncentruje się na powtarzalnych przychodach z usług mobilnych oraz szerokopasmowego internetu. Krótkoterminowo obciąża to dynamikę łącznych przychodów, ale może poprawiać marże, przepływy pieniężne i zwrot na kapitale.

Verizon nie spełnił oczekiwań przychodowych Wall Street

Przychody Verizon wyniosły 34,25 mld USD wobec oczekiwanych przez analityków 35,29 mld USD. Oznacza to wynik o 2,9% niższy od konsensusu oraz spadek o 0,7% w ujęciu rocznym. W zależności od zaokrąglenia dynamika może być opisywana także jako wynik zasadniczo płaski względem poprzedniego roku. Największym obciążeniem była sprzedaż urządzeń, która spadła o niemal 20%, czyli o ponad 1,2 mld USD. Klienci coraz dłużej korzystają z posiadanych smartfonów, co ogranicza liczbę wymian urządzeń. Jednocześnie Verizon świadomie zmniejsza skalę subsydiów i promocji, aby poprawić jednostkową rentowność klientów. Słabsza sprzedaż sprzętu nie musi więc oznaczać równie słabej kondycji całej działalności. Urządzenia generują niższe marże niż usługi, dlatego spadek tego segmentu może obniżać przychody, ale jednocześnie poprawiać rentowność i przepływy pieniężne.

Przychody z usług mobilnych i szerokopasmowych osiągnęły około 23,4 mld USD, rosnąc o 2,8% r/r. To właśnie ta część biznesu ma największe znaczenie dla długoterminowej wartości Verizon, ponieważ opiera się na regularnych płatnościach abonamentowych i jest bardziej przewidywalna niż sprzedaż urządzeń. Zarząd oczekuje, że tempo wzrostu przychodów z usług mobilnych i szerokopasmowych zbliży się do 3% w trzecim kwartale oraz około 4% w czwartym kwartale. Przyspieszenie w drugiej połowie roku ma wynikać z poprawy liczby klientów, rozwoju broadbandu oraz stopniowego wzrostu przychodów z nowych ofert. Dla inwestorów będzie to jeden z najważniejszych wskaźników w kolejnych kwartałach. Wzrost łącznej sprzedaży pozostaje słaby, ale poprawa wysokomarżowych i powtarzalnych przychodów z usług może mieć większe znaczenie dla przyszłej rentowności.

Wzrost liczby klientów wyraźnie przyspiesza

Verizon pozyskał w drugim kwartale 184 tys. abonentów telefonii postpaid. Był to najlepszy konsumencki wynik za drugi kwartał od pięciu lat i istotna poprawa względem słabszych trendów obserwowanych w poprzednich okresach. Segment prepaid zanotował 73 tys. nowych klientów, osiągając ósmy kolejny kwartał dodatniego bilansu przyłączeń.

Spółka dodała również 348 tys. klientów usług szerokopasmowych, o 12,3% więcej niż rok wcześniej. Wynik obejmował 193 tys. nowych użytkowników stacjonarnego internetu bezprzewodowego oraz 155 tys. przyłączeń światłowodowych.

Łączna liczba nowych klientów usług mobilnych i szerokopasmowych przekroczyła 550 tys. w drugim kwartale. W całym pierwszym półroczu przekroczyła natomiast 1 mln, ponad dwukrotnie przewyższając rezultat z analogicznego okresu 2025 roku.

Recordowa EBITDA pokazuje siłę podstawowej działalności

Skorygowana EBITDA wzrosła o 7,2% r/r do 13,72 mld USD, nieznacznie przekraczając konsensus analityków na poziomie 13,66 mld USD. Marża EBITDA zwiększyła się z 37,1% do rekordowych 40,1%.

To szczególnie dobry wynik, biorąc pod uwagę brak wzrostu łącznych przychodów. Pokazuje on, że Verizon skutecznie ogranicza koszty promocji, urządzeń oraz pozyskiwania klientów. Poprawa churnu dodatkowo zmniejsza konieczność ponoszenia kosztów związanych z zastępowaniem odchodzących abonentów.

Wysoka marża EBITDA jest jednak tylko jedną stroną obrazu. Raportowana marża operacyjna spadła z 23,7% do 21,0%, co odzwierciedla wpływ kosztów specjalnych, restrukturyzacji i odpisów. Inwestorzy powinni więc rozróżniać rekordową rentowność skorygowaną od słabszego wyniku księgowego według standardów GAAP.

Jednorazowe koszty obniżyły raportowany zysk netto

Zysk netto spadł o 22,9% r/r do 3,9 mld USD, a raportowany zysk na akcję obniżył się z 1,18 do 0,92 USD. Marża netto wyniosła 11,5% wobec 14,8% w drugim kwartale 2025 roku.

Pogorszenie wyniku było przede wszystkim konsekwencją około 1,8 mld USD kosztów specjalnych przed opodatkowaniem. Obejmowały one między innymi 746 mln USD straty związanej z planowaną sprzedażą międzynarodowego biznesu usług przewodowych i zarządzania sieciami, 397 mln USD kosztów odpraw oraz 258 mln USD kosztów racjonalizacji aktywów.

Po wyłączeniu pozycji jednorazowych skorygowany zysk na akcję wzrósł o 6,6% do 1,30 USD. Wynik ten był o 2,7% wyższy od konsensusu Wall Street wynoszącego 1,27 USD. W tym przypadku skorygowane dane lepiej odzwierciedlają poprawę działalności operacyjnej niż zysk raportowany.

Wolne przepływy pieniężne są najmocniejszym elementem raportu

Verizon wygenerował w drugim kwartale 10,4 mld USD przepływów z działalności operacyjnej, o 16,3% więcej niż rok wcześniej. Wolne przepływy pieniężne wzrosły o 24,4% do 6,4 mld USD.

Marża wolnych przepływów pieniężnych zwiększyła się z 15,0% do 18,8%. Oznacza to, że niemal 19 centów z każdego dolara przychodów zostało przekształcone w gotówkę dostępną po sfinansowaniu wydatków inwestycyjnych.

W całym pierwszym półroczu przepływy operacyjne wzrosły o 9,9% do 18,4 mld USD, a wolne przepływy pieniężne o 16,0% do 10,2 mld USD. Spółka osiągnęła ten rezultat mimo poniesienia 8,2 mld USD nakładów inwestycyjnych na rozwój sieci i infrastruktury.

Dług spada, ale nadal pozostaje wysoki

Łączny niezabezpieczony dług Verizon zmniejszył się z 142,5 mld USD na koniec pierwszego kwartału do 136,5 mld USD. Dług netto spadł natomiast z 130,1 mld do 128,7 mld USD.

Relacja długu netto do skorygowanej EBITDA wyniosła 2,5x. Jest to poziom możliwy do obsługi przy obecnej skali przepływów pieniężnych, ale nominalne zadłużenie wciąż pozostaje bardzo wysokie.

Wskaźnik niezabezpieczonego długu do zysku netto za ostatnie 12 miesięcy wynosił 8,2x. Pokazuje to, dlaczego utrzymanie wysokiego wolnego przepływu pieniężnego i dalsza redukcja zadłużenia powinny pozostać priorytetem, nawet jeżeli spółka zwiększa skup akcji.

Zarząd po raz drugi z rzędu podnosi prognozy

Verizon oczekuje obecnie wzrostu przychodów z usług mobilnych i szerokopasmowych o 2,5–3,0% w całym 2026 roku. Wzrost ma przyspieszać w kolejnych kwartałach i zbliżyć się do około 4% w czwartym kwartale.

Prognoza skorygowanego zysku na akcję została podniesiona do 4,99–5,04 USD. Oznacza to oczekiwany wzrost o 6–7% r/r. Dla porównania konsensus Wall Street dla kolejnych 12 miesięcy zakłada wzrost pełnorocznego skorygowanego EPS z około 4,88 do 5,06 USD, czyli o około 3,7%.

Spółka oczekuje również wzrostu przepływów operacyjnych o 2–4% oraz wolnych przepływów pieniężnych o 9–10%. Nakłady inwestycyjne mają wynieść 16,0–16,5 mld USD, a liczba nowych abonentów postpaid powinna znaleźć się w górnej połowie przedziału 750 tys.–1 mln.

Długoterminowy wzrost nadal pozostaje największą słabością Verizon

Mimo bardzo dobrego kwartału Verizon nie rozwiązał jeszcze swojego podstawowego problemu, którym jest słaba dynamika przychodów w dłuższym okresie. Sprzedaż za ostatnie 12 miesięcy wyniosła około 138,9 mld USD i pozostawała zbliżona do poziomu notowanego pięć lat wcześniej.

Średnie tempo wzrostu przychodów w ostatnich dwóch latach wynosiło około 1,7% rocznie, podobnie jak w pięcioletnim okresie. Skorygowany zysk na akcję spadał natomiast w ostatnich pięciu latach średnio o około 1% rocznie.

Analitycy oczekują obecnie wzrostu przychodów o 3,4% w kolejnych 12 miesiącach. Byłaby to poprawa względem historycznego trendu, ale wciąż wynik niższy niż w wielu innych segmentach rynku.

Czy Verizon przechodzi strukturalny punkt zwrotny?

Drugi kwartał dostarczył wielu dowodów na poprawę jakości operacyjnej Verizon. Spółka pozyskuje więcej klientów, poprawia marżę EBITDA, zwiększa wolne przepływy pieniężne i ogranicza zadłużenie. Skorygowany EPS przebił oczekiwania, a zarząd ponownie podniósł prognozy.

Nie można jednak ignorować słabszych elementów raportu. Przychody nie spełniły oczekiwań, marża operacyjna GAAP spadła, a długoterminowa dynamika sprzedaży i zysku na akcję pozostaje niska. Verizon nadal musi udowodnić, że poprawa efektywności może zostać uzupełniona trwałym wzrostem przychodów.

Najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada, że rosnąca liczba klientów, broadband, poprawa churnu i nowe źródła przychodów stopniowo zmienią Verizon z typowej defensywnej spółki dywidendowej w przedsiębiorstwo zdolne do umiarkowanego wzrostu zysków. Na obecnym etapie raport potwierdza wyraźny postęp, ale nie kończy dyskusji o strukturalnie niskim tempie rozwoju biznesu.