(VIDEO) Budimex: siła, która zmienia rynek 🛣️

Najważniejsze wnioski Jeszcze niedawno sektor budowlany wielu inwestorom kojarzył się z niskimi marżami i ryzykiem 📉 Rosnące koszty i słaby rynek nieruchomości tylko to potęgowały. Tymczasem Budimex wyrasta na bezkonkurencyjnego lidera 🏗️ Kapitalizacja przekracza 15 mld zł, a portfel zamówień sięga dziesiątek miliardów.

Nasz Analityk Rynków Finansowych, Kamil Szczepański, odpowie na pytania: Czy obawy o “koniec hossy w budownictwie” są uzasadnione? 🤔 A może Budimex to dziś spółka infrastrukturalna z zupełnie innym modelem biznesowym niż reszta sektora? 👉 Sprawdzamy, co naprawdę stoi za siłą Budimeksu 🔎 Z materiału dowiesz się m.in.: dlaczego Budimex nie jest typową spółką budowlaną

skąd bierze się jego przewaga marżowa

czy rekordowy portfel zamówień gwarantuje stabilne wyniki na lata 🎥 Zobacz materiał poniżej:

