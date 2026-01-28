Louis Vuitton nie spełniło oczekiwań wynikowych ❓Akcje tracą blisko 9%

Akcje LVMH (MC.FR) runęły aż o 9,2% podczas dzisiejszej sesji, co jest największym spadkiem od ponad czterech lat po publikacji wyników za Q4 2025 roku, które zaskoczyły w dół i rozczarowały inwestorów nadziejących się na odbicie branży luksusowej.
Wyniki Q4 2025 – Poniżej Oczekiwań
Przychody Organiczne (4Q 2025)
- Całkowity przychód organiczny: +1% (konsensus: -0,42%)
- Przychód nominalny: €22,72 miliarda (-5,1% r/r, prognoza: €22,59 mld)
W czwartym kwartale – kluczowym okresie świątecznym – LVMH wykazał bezduszną dynamikę wzrostu organicznego na poziomie zaledwie 1%, co mogło rozczarować wobec prognozowanego wyjścia z letargu spółek z segmentu luxury. Kiedy przychód nominalny nominacyjnie spadł o 5,1% rok do roku, różnica między wzrostem organicznym a nominalnym wyraźnie wskazuje na znaczący wpływ niekorzystnych kursów wymiany i deflacyjnych presji globalnych.
Kluczowe Dane Segmentów Biznesowych
Moda i Towary Skórzane (Fashion & Leather Goods) – Trzon Biznesu
- Przychód organiczny: -3% (prognoza: -2,94%)
- Przychód nominalny: €10,16 miliarda (-8,8% r/r, prognoza: €10,2 mld)
- Zysk operacyjny: €13,21 miliarda (-13% r/r, prognoza: €12,9 mld)
Segment mody i towarów skórzanych – generujący lwią część zysków grupy – zanotował spadek przychodu organicznego o 3%, wprawdzie zbliżony do konsensusu (-2,94%), ale niewiele powyżej niego. Jest to najgorsza wiadomość dla inwestorów, ponieważ właśnie ten segment zawsze napędzał wzrost. Nominalny spadek o 8,8% jest szczególnie bolący w okresie największych zakupów roku.
Wina i inne alkohole (Wines & Spirits) – Duży Problem
- Przychód organiczny: -9% (prognoza: -1,13%)
- Przychód nominalny: €1,44 miliarda (-14% r/r, prognoza: €1,56 mld)
- Zysk operacyjny: €1,02 miliarda (-25% r/r, prognoza: €1,07 mld)
Ten segment wykazał szokujący spadek o 9% organicznie, więcej niż osiem razy przewyższający konsensus (-1,13%). Nominalnie przychód skurczył się o 14%, a marża operacyjna uległa erozji, ze stratą zysku na poziomie 25%. To alarm dla sektora napojów alkoholowych w globalnym portfelu LVMH.
Perfumy i Kosmetyka (Perfumes & Cosmetics)
- Przychód organiczny: -1% (prognoza: +2,18%)
- Przychód nominalny: €2,13 miliarda (-6% r/r, prognoza: €2,21 mld)
Segment perfum i kosmetyki nie zdołał sprostać oczekiwaniom wzrostu (+2,18%), notując zamiast tego spadek o 1% organicznie i 6% nominalnie.
Zegarki i Biżuteria (Watches & Jewelry)
- Przychód organiczny: +8% (prognoza: +0,67%)
- Przychód nominalny: €3,08 miliarda (+1,2% r/r, prognoza: €2,9 mld)
- Zysk operacyjny: Wzrost r/r (w segmencie miękkim luksusie niespodzianka)
Zegarki i biżuteria wykazały solidny wzrost o 8% organicznie, przebijając prognozy ponad siedmiokrotnie. To świadczy, że "twardy luksus" (hard luxury) – zegary, biżuteria – przetrwał lepiej niż "mięki luksus" (soft luxury) – odzież, torby.
Selective Retailing (m.in. Sephora)
- Przychód organiczny: +7% (prognoza: +3,13%)
- Przychód nominalny: €5,74 miliarda (+0,6% r/r, prognoza: €5,61 mld)
Selective retailing, napędzany mocną marką Sephora, wykazał wzrost organiczny o 7%, znacznie przewyższając prognozy.
Wyniki za Pełny Rok 2025 – Dekompozycja
Całoroczne Przychody
- Przychód całkowity: €80,81 miliarda (-4,6% r/r, prognoza: €80,81 mld)
- Zysk operacyjny: €17,76 miliarda (-9,3% r/r, prognoza: €17,15 mld)
- Zysk netto: €10,88 miliarda (-13% r/r, prognoza: €10,71 mld)
- Marża operacyjna: 22% (z 23,1% w 2024)
Źródło: Relacje Inwestorskie LVMH
Rok 2025 przyniósł spadek przychodów całkowity na poziomie 4,6%, choć przychód był w zgodzie z prognozy. Zysk operacyjny spadł o 9,3%, co jest znacznie bardziej niepokojące, bowiem wskazuje na erozję marż. Zysk netto spadł aż o 13%, co odbija presję z taryf USA, słabego dolara i malejącego popytu. Marża operacyjna spada z rekordowych 26,7% w 2021-2022 do 22% w 2025 – powrót do poziomów sprzed pandemii. Względem oczekiwań jednak wyniki okazały się lepsze.
Rentowność po Segmentach
Źródło: Opracowanie własne
Geograficzna Dekompozycja (Q4 2025)
- USA: +1% (prognoza: +0,82%)
- Azja bez Japonii: +1% (prognoza: -2,1%) – pozytywna niespodzianka
- Japonia: -5% (prognoza: -0,28%) – znaczące rozczarowanie
- Europa: -2% (prognoza: -0,47%)
Azja (głównie Chiny) zanotowała jedynie +1%, podczas gdy inwestorzy, po entuzjastycznych komentarzach konkurentów (Richemont, Burberry), spodziewali się większego ożywienia. To sedno problemu – konsensus podwyższył poprzeczkę, a LVMH nie zdołał jej przekroczyć.
LVMH jako lider branży "pociągnął za sobą" cały sektor. To klasycznie pokazuje rolę spółki jako barometru dla luksusowego biznesu. Źródło: xStation
Ostrzeżenia Zarządu
CEO Bernard Arnault wydał serię ostrzeżeń:
- "2026 won't be simple" – Negatywny komentarz wskazujący na trudności w trwałym odbicu branży w nowym roku
- "Continuing geopolitical crises, economic uncertainty..." – Nawiązanie do napięć handlowych z administracją Trumpa
- "We need growth to rebownd margins" – Przychody muszą rosnąć, aby marże wróciły do wcześniejszych poziomów
Management wyraźnie sygnalizuje, że nie oczekuje szybkiego odwrócenia trendu. Co jednak kluczowe patrząc na wyniki to faktycznie widzimy w nich słabość na płaszczyźnie porównawczej do roku ubiegłego, ale w stosunku do prognoz wypadły one w wielu elementach lepiej od oczekiwań. Negatywne komentatrze Arnault ciążą jednak akcjom spółki.
Akcje wymazują wzrosty, które budowane były od niemal października ubiegłego roku i schodzą poniżej 200-dniowej wykładniczej średniej kroczącej, która dotychczas tworzyła pdowaliny długoterminowego trendu wzrostowego. Źródło: xStation
