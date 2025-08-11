VIX przedłuża spadki na fali pozytywnych nastrojów Wall Street

Kontrakty terminowe na indeks zmienności CBOE VIX (VIX) tracą dziś prawie -0,7% i przedłużają silne, spadkowe momentum.

Spadki napędza kilka czynników, które sprawiają, że inwestorzy postrzegają akcje i ryzykowne aktywa, jako atrakcyjne mimo historycznie wysokich wycen. Po pierwsze, sezon wyników w USA wypadł bardzo solidnie, a firmy BigTech pokazały rosnące przychody i zyski, ograniczając obawy o 'napięte wyceny'.

Teraz inwestorzy mają nadzieję, że szczyt Putin - Trump na Alasce zapewni spadek geopolitycznych napięć i być może sprawi, że ceny surowców energetycznych spadną mocniej - zwłaszcza jeśli w Ukrainie naprawdę osiągnięto by pokojowe rozwiązanie, a USA poluzowały sankcje na rosyjskie surowce, w tym ropę.

Według ankiety zarządzających funduszami, prowadzonej Bank of America (FMS) 78% zarządzających funduszami spodziewa się spadku stóp procentowych w USA w ciągu najbliższych 12 miesięcy przy jednoczesnym spadku prawdopodobieństwa recesji najniższym od stycznia 2025 i rosnących alokacjach na rynek akcji. Ankieta daje największe szanse objęcie fotela przewodniczącego Fed dla Wallera, niemal na równi z Kevinem Hassettem. Największymi ryzykami pozostają: wojna handlowa i wyższa inflacja, która powstrzyma Fed od cięć stóp.

Wykres VIX (interwał H1)

Kontrakty na VIX poruszają się w spadkowym kanale cenowym, gdzie potencjalnie silny opór może ujawnić się w okolicach 17,3 (50-sesyjna wykładnicza średnia krocząca EMA50).

Źródło: xStation5

Po każdym z ostatnich dwóch rolowań VIX wracał do silnej tendencji spadkowej, a oczekiwane cięcia stóp w USA sprawiają, że inwestorzy nie widzą potrzeby 'hedgingu' zmienności, mimo potencjalnie sprzyjającej indeksowi sezonowości w najbliższych tygodniach.

Źródło: xStation5

Według FactSet średnio zyski firmy z S&P 500 wzrosły o 11,8% i aż 81% firm przedstawiło zarówno zyski i przychody powyżej prognoz Wall Street. Pozytywne prognozy na kolejny kwartał wydało 40 spółek, a negatywne 38. Wskaźnik oczekiwanych 12-miesięcznego cena/zysk dla spółek z S&P 500 wynosi 22,1 wobec 5-letniej średniej 19,9 i 10-letniej 18,5.

Źródło: FactSet