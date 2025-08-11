VIX przedłuża spadki na fali pozytywnych nastrojów Wall Street

Kontrakty terminowe na indeks zmienności CBOE VIX (VIX) tracą dziś prawie -0,7% i przedłużają silne, spadkowe momentum.
- Spadki napędza kilka czynników, które sprawiają, że inwestorzy postrzegają akcje i ryzykowne aktywa, jako atrakcyjne mimo historycznie wysokich wycen. Po pierwsze, sezon wyników w USA wypadł bardzo solidnie, a firmy BigTech pokazały rosnące przychody i zyski, ograniczając obawy o 'napięte wyceny'.
- Teraz inwestorzy mają nadzieję, że szczyt Putin - Trump na Alasce zapewni spadek geopolitycznych napięć i być może sprawi, że ceny surowców energetycznych spadną mocniej - zwłaszcza jeśli w Ukrainie naprawdę osiągnięto by pokojowe rozwiązanie, a USA poluzowały sankcje na rosyjskie surowce, w tym ropę.
Według ankiety zarządzających funduszami, prowadzonej Bank of America (FMS) 78% zarządzających funduszami spodziewa się spadku stóp procentowych w USA w ciągu najbliższych 12 miesięcy przy jednoczesnym spadku prawdopodobieństwa recesji najniższym od stycznia 2025 i rosnących alokacjach na rynek akcji. Ankieta daje największe szanse objęcie fotela przewodniczącego Fed dla Wallera, niemal na równi z Kevinem Hassettem. Największymi ryzykami pozostają: wojna handlowa i wyższa inflacja, która powstrzyma Fed od cięć stóp.
Wykres VIX (interwał H1)
Kontrakty na VIX poruszają się w spadkowym kanale cenowym, gdzie potencjalnie silny opór może ujawnić się w okolicach 17,3 (50-sesyjna wykładnicza średnia krocząca EMA50).
Źródło: xStation5
Po każdym z ostatnich dwóch rolowań VIX wracał do silnej tendencji spadkowej, a oczekiwane cięcia stóp w USA sprawiają, że inwestorzy nie widzą potrzeby 'hedgingu' zmienności, mimo potencjalnie sprzyjającej indeksowi sezonowości w najbliższych tygodniach.
Źródło: xStation5
Według FactSet średnio zyski firmy z S&P 500 wzrosły o 11,8% i aż 81% firm przedstawiło zarówno zyski i przychody powyżej prognoz Wall Street. Pozytywne prognozy na kolejny kwartał wydało 40 spółek, a negatywne 38. Wskaźnik oczekiwanych 12-miesięcznego cena/zysk dla spółek z S&P 500 wynosi 22,1 wobec 5-letniej średniej 19,9 i 10-letniej 18,5.
Źródło: FactSet
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.