VIX spada blisko 30% od lokalnego szczytu🚩

Na fali odbicia indeksów na Wall Street i potężnego spadku cen ropy, kontrakt na indeks zmienności CBOE VIX (VIX) notuje dziś ponad 5% spadki, ale względem wczorajszego otwarcia przecena wynosi ponad 30%. Inwestorzy powoli wracają do akcji, indeks dolara amerykańskiego traci.
- Patrząc na dynamikę VIX widzimy jednak pewną geometrię. Kilka poprzednich spadków indeksu zmienności wskazuje, że popyt na hedging wracał za każdym razem, gdy inwestorzy stawali się krótkoterminowo 'zbyt optymistyczni' względem przyszłej koniunktury na rynku akcji.
- Jeśli scenariusz ten miałby się powtórzyć, a optymizm znów okazać się 'krótkotrwały', moglibysmy oczekiwać powrotu wzrostowego trendu mniej więcej z obecnych pozionów, wspartych poprzednimi reakcjami cenowymi.
- Z drugiej strony, dłuższe odbicie indeksów może z powodzeniem 'ściągnąć' VIX poniżej 20 (EMA200, czerwona linia) co implikowałoby prawie 15% spadek z obecnych okolic 23.
VIX (D1 interwał)
Źródło: xStation5
Podsumowanie dnia: Koniec tygodnia z ropą za 100$ i indeksami na czerwono
AUDUSD traci prawie 1% 📉
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (13.03.2026)
Amazon: Początek końca snów o AI?
