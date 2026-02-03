W20 rośnie 2%📈Odbicie KGHM wspiera polską giełdę

Poprawa nastrojów na giełdzie w Stanach Zjednoczonych i stabilizacja wzrostów indeksu dolara wspierają zainteresowanie polskim rynkiem akcji. Doskonale widać to dziś po ponad 2,5% wzroście WIG Banki - wzrost benchmarku sugeruje, że napływy z zagranicy na polski rynek znów przyspieszyły. W20 (interwał D1) Kontrakt na WIG20 (W20) jest dziś najlepiej radzącym sobie benchmarkiem na europejskiej giełdzie i notuje wzrost do ponad 3440 punktów i zyskuje dziś 2%. Istotna strefą oporu pozostaje psychologicznie istotne 3500 punktów. Źródło: xStation5 KGHM (interwał D1) Na fali odbicia cen srebra, kurs akcji KGHM (KGH.PL) od lokalnego minimum wzrósł już o ponad 20% i notowany jest ok. 15% poniżej historycznego rekordu. Wskaźnik RSI ochłodził się z 80 do 57 i 'zostawia' spółce potencjał do dalszego odreagowania. Źródło: xStation5

