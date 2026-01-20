W20 traci 1,5% 🚨Ryzyko geoplityczne w tle?

Kontrakt na polski indeks WIG20 (W20) cofa się dziś o ponad 1,5% i niemal całkowicie wymazuje tegoroczne wzrosty. To kolejna, spadkowa sesja, a na GPW panują dziś wyraźnie 'spadkowe' nastroje. Podobnie sytuacja wygląa także na pozostałych parkietach europejskich giełd i w Stanach Zjednoczonych, gdzie kontrakty na Nasdaq kontynuują wczorajszą wyprzedaż. Agencja Fitch Ratings ostrzegła, że sprawa Grenlandii podnosi ryzyko geopolityczne dla Europy, a kilka dni temu ostrzegła, że może się to wiązać z obniżeniem ratingu m.in Polski. Wydaje się jednak, że wiązanie dzisiejszych spadków z ryzykiem natury geopolitycznej jest zdecydowanie przedwczesne. Polski złoty pozostaje bardzo stabilny (USDPLN spadł ponownie do 3,60), a temat Grenlandii wydaje się tylko pozornym ryzykiem dla fundamentów NATO.

Sekretarz skarbu USA, Scott Bessent podkreślił dziś, że członkostwo Stanów Zjednoczonych w NATO jest bezdyskusyjne. Co więcej, Polska nie wysłała sił na Grenlandie i nie wydaje się, by krajowi politycy 'aktywnie' wspierali działania Danii, podnoszące stawkę negocjacyjną (a finalnie być może kwotę, jaką Waszyngton zapłaci za przejęcie interesów w Arktyce). Stany Zjednoczone mogą widzieć w Polsce tym bardziej strategicznego sojusznika, wobec 'opozycyjnej' w sojuszu pozycji takich państw jak Niemcy czy Francja. Paradoksalnie więc pewnego rodzaju spór wewnętrzny w NATO wciąż może obsłużyć narodowy interes Polski. Rynki czekają na więcej szczegółów z Davos, dotycząceych potencjalnego porozumienia Rosji i Ukrainy. Na ten moment spadki na GPW należałoby wiązać z realizacją zysków i ogólnie słabszym sentymentem wokół europejskich aktywów; wczoraj europejskie akcje notowały najsłabszą sesję od listopada. W20 (interwał D1) Źródło: xStation5

