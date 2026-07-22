Od wielu lat Wall Street od półprzewodników oczekuje już nie tylko rekordowych wyników, ale stałego przyspieszenia dynamiki wzrostu. Coraz więcej sygnałów wskazuje, że sektor półprzewodników może zbliżać się do szczytu dynamiki wzrostu przychodów i zysków. To z kolei może prowadzić do powolnego, tak typowego dla cykli giełdowych słabnięcia momentum. Paradoksalnie nawet rekordowe wyniki TSMC i bardzo mocne perspektywy AI mogą nie wystarczyć, jeśli rynek uzna, że najlepsza dynamika jest już za spółkami.

Kluczowe fakty

Wall Street oczekuje około 23,6% wzrostu zysków spółek z S&P 500 w II kwartale, jednak historycznie końcowa dynamika często rosła do blisko 29%.

Branża półprzewodników pozostaje liderem wzrostu zysków, ale według prognoz właśnie w II kwartale 2026 może osiągnąć szczyt obecnego cyklu .

. TSMC opublikowało rekordowe wyniki i podniosło prognozy na III kwartał, potwierdzając bardzo silny popyt na najbardziej zaawansowane układy AI.

Mimo świetnych fundamentów reakcja rynku jest mieszana, co pokazuje, że dla inwestorów coraz ważniejsze staje się tempo przyszłego wzrostu niż same rekordowe wyniki.

Rekordowe wyniki mogą już nie wystarczać

Sezon wyników w USA rozpoczął się bardzo mocno. Według danych FactSet analitycy oczekują obecnie 23,6% wzrostu zysków spółek z indeksu S&P 500, a jeśli utrzyma się historyczny trend pozytywnych niespodzianek, końcowa dynamika może przekroczyć 29% – byłby to najwyższy wynik od końca 2021 roku.

Jednocześnie aż 89% pierwszych spółek raportujących wyniki przebiło prognozy EPS. Problem polega jednak na tym, że rynek już zdyskontował bardzo optymistyczny scenariusz. W sektorach, które odpowiadają za większość wzrostu indeksu – przede wszystkim w półprzewodnikach – oczekiwania są dziś wyjątkowo wysokie.

To oznacza, że nawet wzrost zysków o 30% rok do roku może zostać odebrany jako niewystarczający, jeśli inwestorzy uznają, że dynamika osiąga właśnie swój szczyt. Prognozy Wall Street sugerują, że sektor półprzewodników może osiągnąć szczyt dynamiki wzrostu zysków właśnie w II kwartale 2026 roku.

Choć analitycy nadal oczekują imponującego wzrostu zysków na poziomie około 114% r/r dla producentów chipów, kolejne kwartały mają przynieść stopniowe spowolnienie tempa wzrostu. To nie oznacza pogorszenia fundamentów branży, lecz efekt coraz wyższej bazy porównawczej po rekordowym boomie napędzanym inwestycjami w sztuczną inteligencję. Dla inwestorów kluczowe będzie więc nie tylko to, czy spółki będą biły prognozy, ale również czy będą w stanie ponownie podnieść oczekiwania dotyczące kolejnych kwartałów.

Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Apollo Global Management

TSMC pokazało siłę AI, ale podnosi również poprzeczkę

W ubiegłym tygodniu największy producent chipów na świecie, TSMC po raz kolejny udowodniło, że pozostaje największym beneficjentem globalnego boomu na sztuczną inteligencję. W drugim kwartale spółka zwiększyła przychody o 36% rok do roku do 40,2 mld USD, a zysk netto wzrósł aż o 77%. Jednocześnie zarząd podniósł prognozy na III kwartał, oczekując przychodów na poziomie 44,6–45,8 mld USD oraz marży brutto sięgającej 65–67%.

Prezes TSMC podkreślił również, że popyt na najbardziej zaawansowane układy AI powinien pozostać bardzo silny co najmniej do lat 2029–2030. Fundamentalnie trudno więc mówić o oznakach spowolnienia działalności operacyjnej.

Jednak właśnie tak dobre wyniki sprawiają, że oczekiwania wobec całego sektora są jeszcze wyższe. Im mocniejsze raporty publikują liderzy rynku, tym trudniej kolejnym kwartałom pozytywnie zaskakiwać inwestorów.

ASML i TSMC pokazują, że AI nadal napędza fundamenty

Dane TSMC potwierdzają również, że największe pieniądze nadal koncentrują się w najbardziej zaawansowanych technologiach produkcji chipów. Procesy 3 nm odpowiadają już za około 30% przychodów spółki, a technologie poniżej 7 nm generują łącznie aż 77% sprzedaży. Jednocześnie TSMC rozpoczęło wdrażanie procesu 2 nm, który ma stać się kolejnym motorem wzrostu w najbliższych latach - AI nie wypada z łask i przekłada się na realny biznes.

Podobny obraz wyłania się z wyników ASML. Producent maszyn litograficznych pozostaje kluczowym dostawcą dla światowego rynku półprzewodników, korzystając z rekordowego popytu na urządzenia wykorzystywane do produkcji najbardziej zaawansowanych układów AI. Zarówno ASML, jak i TSMC wskazują, że największym ograniczeniem nie jest dziś popyt, lecz tempo rozbudowy mocy produkcyjnych.

Mamy zatem dowód, że fundamenty sektora pozostają bardzo silne. Niemniej jednak rynek coraz częściej patrzy nie na to, czy spółki poprawiają wyniki, lecz czy są w stanie utrzymać wyjątkowo wysoką dynamikę wzrostu przez kolejne lata. Ta różnica może decydować o tym, które spółki nadal będą napędzać hossę AI, a które zaczną tracić giełdowe momentum. Przypomnieć należy także, że akcje Cisco spadały po 2000 roku, choć firma notowała przecież rekordowe przychody i zyski - niezależnie od tego, co działo się z jej akcjami.

Wykres cen akcji TSMC.US (interwał D1)

Źródło: xStation5