Warsh przed Senatem: „Nie będę narzędziem prezydenta” i zapowiada reformę Fed

Dzisiejsze przesłuchanie Kevina Warsha przed Senatem miało wyraźnie polityczny ciężar, a nie tylko ekonomiczny. Kandydat na szefa Fed próbował z jednej strony pokazać się jako zwolennik silnej, wiarygodnej i niezależnej Rezerwy Federalnej, a z drugiej jako osoba, która chce głębokiej zmiany sposobu jej działania. Kluczowym motywem jego wystąpienia była krytyka obecnego modelu komunikacji i polityki Fed, zwłaszcza w zakresie forward guidance, bilansu oraz interpretacji inflacji. Jednocześnie bardzo mocno wybrzmiała kwestia niezależności politycznej – Warsh musiał odpowiadać na zarzuty, że mógłby być zbyt blisko Donalda Trumpa i działać pod jego wpływem.

Poniżej najważniejsze cytaty z jego dzisiejszego wystąpienia wraz z kontekstem

"I will not be a tool of the president"

Warsh stanowczo podkreślił, że nie będzie działał jako „narzędzie” administracji prezydenckiej. To była bezpośrednia odpowiedź na obawy części senatorów, że jako nominant Donalda Trumpa mógłby ulegać presji politycznej w decyzjach dotyczących stóp procentowych. W jego narracji niezależność Fed pozostaje kluczową zasadą.

"I would not agree to pre-set interest rates or commitments"

Wskazał, że nigdy nie zgodziłby się na z góry ustalone decyzje dotyczące stóp procentowych. Ma to wzmocnić przekaz, że polityka monetarna powinna być elastyczna i oparta na danych, a nie politycznych oczekiwaniach.

"The Fed should remain strictly independent"

Warsh powtarzał, że Fed musi zachować pełną niezależność od Białego Domu. Jednocześnie próbował zrównoważyć ten przekaz wcześniejszymi propozycjami bardziej koordynacyjnego podejścia w niektórych obszarach gospodarki.

"Fed should collaborate with government beyond monetary policy."

Sugeruje większą koordynację między instytucjami państwowymi, choć w szerszym przekazie akcentuje potrzebę wyraźnego rozdzielenia ról fiskalnych i monetarnych.

"I don't believe in forward guidance"

Jedna z jego najbardziej konsekwentnych tez. Uważa, że publiczne deklarowanie przyszłej ścieżki stóp procentowych ogranicza elastyczność Fed i może prowadzić do błędnych oczekiwań rynkowych.

"The data being used today is imperfect"

Krytykuje jakość danych inflacyjnych i makroekonomicznych, sugerując, że obecny system pomiaru nie daje pełnego obrazu presji cenowej.

"We need a new inflation framework"

Postuluje potrzebę przebudowy sposobu analizy inflacji, co sugeruje odejście od dotychczasowych modeli na rzecz bardziej nowoczesnych i dynamicznych metod.

"The Fed has been too focused on one-off shocks"

Jego zdaniem Fed zbyt często reaguje na krótkoterminowe wahania cen, zamiast koncentrować się na trwałych trendach inflacyjnych.

"A smaller balance sheet would improve policy transmission"

Warsh uważa, że obecny rozmiar bilansu Fed zaburza mechanizm działania polityki pieniężnej i może prowadzić do niepożądanych skutków w gospodarce.

"Digital assets are part of the financial system"

Zaznacza, że aktywa cyfrowe są już trwałym elementem systemu finansowego i nie można ich ignorować w analizie makroekonomicznej.

"The economy is changing on the supply side in a dramatic way"

Podkreśla, że gospodarka przechodzi strukturalną transformację, głównie za sprawą technologii i sztucznej inteligencji, co utrudnia stosowanie tradycyjnych modeli ekonomicznych.

W szerszym ujęciu Warsh próbuje połączyć dwa przekazy, które częściowo się napięciowo zderzają. Z jednej strony bardzo mocno broni niezależności Fed i odrzuca sugestie, że byłby politycznie sterowany przez Donalda Trumpa. Wprost odnosił się do zarzutów, że mógłby być „kontrolowany” przez prezydenta i starał się je uciąć, podkreślając, że decyzje dotyczące stóp procentowych będą podejmowane wyłącznie na podstawie danych i w ramach instytucjonalnej niezależności banku centralnego. Z drugiej strony jego program reform wyraźnie wpisuje się w debatę o zmianie kierunku Fed: mniejszej roli forward guidance, większej elastyczności, przebudowie podejścia do inflacji i ograniczeniu znaczenia bilansu.

W efekcie jego wystąpienie można odczytać jako próbę ustawienia się w roli reformatora instytucji bardziej niż kontynuatora obecnej linii Fed. Jednocześnie kluczowym problemem politycznym pozostaje pytanie, czy jego deklarowana niezależność przekona senatorów, którzy obawiają się upolitycznienia banku centralnego w kontekście silnej presji prezydenckiej na obniżki stóp procentowych.