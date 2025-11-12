Infineon po wynikach: Duży wzrost i jeszcze większe obietnice

Infineon Technologies jest jednym z lokalnych liderów rynku półprzewodników. Niemiecka firma jest jednym z niewielu podmiotów tej wielkości w Europie. Portfolio produktowe spółki jest bardzo zdywersyfikowane, co działa na jej korzyść na coraz bardziej niepewnym rynku.

Z raportu, który opublikowała spółka, wynika, że nie udało się zaspokoić oczekiwań inwestorów ani w ujęciu przychodów, ani pod względem EPS, jednak spółka mimo to wzrosła o 6%. Co usprawiedliwiło spółkę w oczach inwestorów, by ci nagrodzili wyniki poniżej oczekiwań tak dużymi wzrostami?

Przychody i EPS opublikowane przez spółkę to odpowiednio 3,7 miliarda euro i 0,22 wobec oczekiwań na poziomie 3,72 i 0,33. Połowa z przychodów spółki pochodziła z branży auto-moto.

Sprawozdanie, które spółka opublikowała również sprawozdanie kończące rok finansowy. Przychód w ujęciu rocznym również był poniżej oczekiwań na poziomie 14,8 miliardów euro i wyniósł 14,6 miliardów. Bez zmian pozostała marża brutto na poziomie 40%.

Pierwszą dobrą informacją dla inwestorów jest marża netto, która pomimo braku zmian w ujęciu brutto, wzrosła netto do aż 18% wobec oczekiwań rynku na poziomie 15% co wskazuje na nadzwyczajne zdolności firmy do kontroli kosztów na przestrzeni tego roku.

Gdzie patrzą jednak inwestorzy i zarząd firmy to nie przeszłe wyniki a obietnice na przyszłość.

Spółka znacznie podniosła swoje cele na przyszły rok finansowy. Już w pierwszym kwartale zapowiada ona wzrost przychodów powyżej 3,6 miliardów, utrzymanie marży brutto na poziomie minimum 40% oraz netto na poziomie “wysokich kilkunastu”.

Spółka również opublikowała założenia swojego docelowego modelu operacji, który zakłada wzrost przychodów rok do roku na poziomie 10% z marżą netto na poziomie aż 25%.

Pomóc w realizacji tych celów ma nie tylko coraz większy udział w rynku firmy, ale również szereg dużych i odważnych inwestycji. Do tych należeć będą m.in. fabryki w Dresden i Villach.

Istotna jest też narracja wokół neutralności klimatycznej. Coś, co w kontekście Europy jest często wskazywane jako największe zagrożenie dla wzrostu, spółka widzi jako swoją strategiczną szansę i coś, na co jest doskonale przygotowana.

Na chwilę obecną rynek wieży w bardzo odważną wizję rozwoju spółki jednak rozczarowanie wynikami za następny kwartał, zwłaszcza w kontekście marży netto może sprowadzić poważną korektę na wyceny spółki.

IFX.DE (D1)

Źródło: xStation5