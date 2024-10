Wykres dnia - AUDUSD (17.10.2024)

Dane wskazujące na silny rynek pracy zmniejszyły oczekiwania rynku, że Bank Rezerw Australii (RBA) obniży stopy procentowe, ponieważ utrzymanie wyższych stóp może być konieczne do zarządzania presją inflacyjną.

W reakcji na pozytywne dane o zatrudnieniu para AUDUSD wzrosła o około 0,70%, osiągając poziom około 0,6710 USD.

Inwestorzy zmieniają swoje prognozy, zmniejszając prawdopodobieństwo krótkoterminowego złagodzenia polityki pieniężnej przez RBA ze względu na utrzymujący się wzrost zatrudnienia.

Australijski rynek pracy wykazał się zaskakującą odpornością we wrześniu 2024 r., a zatrudnienie wzrosło o 64 100 - ponad dwukrotnie więcej niż przewidywany wzrost o 25 000. Stopa bezrobocia utrzymała się na stałym poziomie 4,1%, utrzymując swoją pozycję w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, podczas gdy wskaźnik aktywności zawodowej wzrósł do rekordowego poziomu 67,2%. Te solidne dane podkreślają zacieśniający się rynek pracy, przyczyniając się do umocnienia dolara australijskiego na rynkach walutowych. Stopa bezrobocia utrzymała się na stałym poziomie 4,1%, zgodnie z poziomem około 4,0-4,2% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, wskazując na stabilny i napięty rynek pracy. Współczynnik aktywności zawodowej wzrósł do rekordowego poziomu 67,2%, co sugeruje, że coraz więcej osób wchodzi na rynek pracy i z powodzeniem znajduje zatrudnienie.

Zatrudnienie wzrosło o 64 100 we wrześniu 2024 r., ponad dwukrotnie przekraczając prognozowany wzrost o 25 000.

Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin wzrosło o 51 600 osób, wykazując znaczny wzrost na stabilnych stanowiskach

Stopa bezrobocia utrzymała się na stałym poziomie 4,1%, niezmiennym przez ostatnie sześć miesięcy, wskazując na stabilny rynek pracy.

Współczynnik aktywności zawodowej wzrósł do rekordowego poziomu 67,2%, co sugeruje, że coraz więcej osób wchodzi na rynek pracy.

AUDUSD (D1)

W reakcji na mocne dane o zatrudnieniu dolar australijski doświadczył znacznej aprecjacji. Para AUDUSD wzrosła o około 0,70%, osiągając poziom około 0,6710 USD. Ten ruch w górę odzwierciedla nastroje inwestorów, że RBA może opóźnić cięcia stóp procentowych, biorąc pod uwagę solidny rynek pracy i jego potencjalnie proinflacyjny efekt. Po publikacji danych AUD pozostaje najsilniejszą walutą wśród walut G10, zyskując między 0,40-0,60%.