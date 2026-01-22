Wykres dnia: AUDUSD na wieloletnich szczytach 🇦🇺 📈 Podwyżka stóp RBA już w lutym❓(22.01.2026)

Dolar australijski dominuje dzisiaj sesję na FX, zyskując aż 0,7% względem dolara amerykańskiego po publikacji najnowszych danych z rynku pracy w Australii. Nieoczekiwany spadek bezrobocia ponownie zwiększa prawdopodobieństwo podwyżek stóp przez RBA, wynosząc AUDUSD na wieloletnie szczyty. AUDUSD handluje najwyżej od przełomu września i października 2025. Po tygodniu stagnacji zmienność powróciła, a kurs odbił się od 12-tygodniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA12, jasny fiolet), wzmacniając długoterminowy trend wzrostowy. Para zbliża się obecnie do strefy 0,68–0,69, która od 2023 roku stanowiła limit możliwości AUDUSD. Wybicie powyżej tego poziomu byłoby możliwe przy trwałym zacieśnianiu się rynku pracy i podwyższonej inflacji. Niemniej wejście na wieloletnie szczyty powinno zwiększyć ostrożność inwestorów grających na kontynuację trendu. Źródło: xStation5 Co wpływa dziś na kurs AUDUSD? Niespodziewany spadek bezrobocia: stop bezrobocia osunęła się w Australii z 4,3% w listopadzie do 4,1% w grudniu, wbrew oczekiwanemu wzrostowi do 4,4%. Pozytywnie zaskoczyły również dane dot. zatrudnienia, które odbiło o 65,2 tys. miejsc pracy po wyraźnym spadku w listopadzie (prognoza: 28,3 tys.). Dane za grudzień co prawda cierpią na sezonowość (tj. wzrost popytu na pracowników w okresie świątecznym), jednak przy inflacji na poziomie 3,2% (III kw. 2025) odczyt już budzi obawę o potencjalną spiralę cenowo-płacową.

Rynek wycenia podwyżki stóp w Australii: zacieśnianie się rynku pracy i podwyższona inflacja wiążą ręce Rezerwie Banku Australii (RBA), która zatrzymała obniżki stóp w sierpniu na poziomie 3,6%. Najnowsze dane zwiększają szansę na podwyżkę stóp procentowych w lutym do 58%, natomiast do końca 2026 roku rynek dostrzega blisko 2 podwyżki o 25 pb (Cash Rate Futures).

Powrót apetytu na ryzyko: odwołanie dyplomatycznej ofensywy Trumpa ws. Grenlandii oraz zażegnanie ryzyka nowej wojny celnej wspiera również przepływ kapitału z bezpiecznych przystani (frank, dolar) do bardziej ryzykownych walut, w tym AUD. Risk-on potwierdza również korekta na złocie (-0,25%).

