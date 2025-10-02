Wykres dnia - Bitcoin (02.10.2025)

Bitcoin zdołał wzbić się powyżej 118 tys. USD na fali oczekiwań na obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, które dodatkowo 'rozpędza' niepewność co do przyszłej kondycji gospodarki, związana z zamknięciem rządu w Stanach Zjednoczonych. Wyczekiwanych, piątkowych danych NFP z rynku pracy USA nie poznamy, a 'prywatne' raporty sierpniowy JOLTS (minimalnie powyżej prognoz) oraz wrześniowy ADP (dużo słabszy; spadek zatrudnienia) dają Rezerwie Federalnej argument za obniżką stóp procentowych.

Rynek spodziewa się, że Fed obniży stopy w tym roku jeszcze dwukrotnie, podczas gdy dane 'poza rynkiem pracy' są dość solidne i nie wskazują na problemy z konsumpcją w Stanach Zjednoczonych. Dolar zatem słanie w dość 'zdrowych' (jeszcze nierecesyjnych) warunkach, co sprzyja wzrostom na Wall Street i kryptowalutom, które korzystają ze spadku rentowności obligacji i zainteresowaniu ryzykownymi aktywami. Napływy netto do funduszy ETF na ETH i BTC wzrosły ponownie; dla Bitcoina w ostatniego dnia września wyniosły 429 mln USD; dobra passa jest kontynuowana.

Biorąć pod uwagę obraz techniczny rynku, Bitcoin notowany jest obecnie ok. 5% powyżej średniej zakupu krótkoterminowego inwestora (STH Realized Price) i zareagował wsparciem w kluczowych zarówno z punktu widzenia technicznego, jak i on-chain okolicach ok. 110 tys. USD. Obecnie bazowym scenariuszem wydaje się próba 'ataku' historycznego szczytu przy 123 tys. USD; zwłaszcza jeśli sentyment na Wall Street pozostanie pozytywny. Widzimy, że w okolicach 108 - 110 tys. USD wyklarowała się formacja podwójnego dna, która wspiera wzrostowe momentum i narrację byków. Ewentualny powrót z tego poziomu w kierunku 100 tys. USD uprawdopodobniłby test 98-100 tys. USD.

Źródło: xStation5