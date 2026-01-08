Bitcoin spada poniżej 90 tys. USD 📉Początek głębszych spadków?

Cena Bitcoina spada dziś poniżej kluczowego poziomu psychologicznego i wytraca momentum z początku roku. Etheruem próbuje utrzymać się wciąż powyżej 3000 USD. Mimo pozytywnych informacji oraz silnych zakupów funduszy ETF na początku roku (ponad 1 mld USD w ciągu dwóch pierwszych dni handlowych roku) i wreszcie pozytywnej decyzji MSCI dot. utrzymania crypto-spółek w indeksach, widzimy spadki. Wczoraj z amerykańskich funduszy ETF odpłynęło 483 mln USD netto, a Coinbase Premium Index spadł do ujemnego poziomu przy -0,07 sugerując słabszy popyt inwestorów ze Stanów Zjednoczonych, mimo teoretycznie pozytywnych informacji.

Widzimy w tle dwa ryzyka, po pierwsze rosnące rentowności 10-letnich obligacji japońskich, które wyniosły 3,5% i komplikują globalnym rynkom dostęp do 'puli płynności' i taniego pieniądza, który na wiele sposobów był wykorzystywany do ekspozycji na Bitcoina i pozostałe kryptowaluty.

Poza tym, Bitcoin cofnął się po dotarciu do 95 tys. USD - granicznego poziomu dla dealerów tzw. gammy. Wzrost powyżej sprawiłby, że gamma stałaby się negatywna, a inwestorzy musieliby odkupować BTC w miarę jak cena rosłaby z tego poziomu. W obecnych warunkach gamma pozwala na dołączanie się do sprzedających. Bitcoin (interwał D1) Spadek możę uruchomić impuls spadkowy w kierunku 80 tys. USD, a kluczowy poziom oporu stanowią ostatnie lokalne maksima przy 93 - 95 tys. USD wsparte dodatkowo przez EMA50 (pomarańczowa linia). Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.