Wykres dnia - Bitcoin (20.12.2024)

Bitcoin wraca z rekordowych szczytów wraz z ostudzeniem krypto-entuzjazmu po jastrzębim powicie Fed. Popyt strukturalny na bitcoinowe ETFy pozostaje jednak stabilny. Główna kryptowaluta straciła na ten moment 10% względem ostatniego rekordu w okolicach 108 tys. dolarów, odzwierciedlając wpływ oczekiwań monetarnych na wycenę cyfrowego instrumentu.

Kluczowe liczby:

Aktualna cena: 97 343 USD

Ostatni rekord: 108 000 USD

Zmiana tygodniowa: -10%

YTD: +140%

Skumulowany zysk od wyborów prezydenckich w USA: +45%

Dzienne wpływy do ETFów: -491.4 mln USD

Wpływ polityki Fed

Silna korekta na kryptowalucie odzwierciedla szerszą reakcję rynku na bardziej zapobiegawczą narrację Rezerwy Federalnej względem przyszłych obniżek stóp procentowych. O ile Fed po raz trzeci "dowiózł" oczekiwaną obniżkę stóp procentowych, to nowe projekcje inflacji i bardziej konserwatywna ścieżka polityki monetarnej wpłynęły na wzrost awersji do ryzyka oraz wywołała realizację zysków na aktywach wielu kategorii.

Bitcoinowe ETFy

Pomimo dużej zmienności kryptowaluty, skumulowany wpływ do ETFów z ostatnich 20 dni wynisół 6,94 mln USD, sugerując silny popyt instytucjonalny. Dominują takie produkty jak BlackRock iShares czyy Fidelity Wise Origin, które kształtują się jako jedne z głównych determinantów ceny Bitcoina.

Rozwój instytucjonalny

Pro-bitcoinowa stancja Donalda Trumpa oraz plany utworzenia strategicznej rezerwy Bitcoina zapewniły istotne wsparcie od czasu listopadowych wyborów. Tymczasem Salwador, mimo zawarcia porozumienia z MFW o wartości 1,4 miliarda dolarów, potwierdził swoje zaangażowanie w uznawanie bitcoina jako prawnego środka płatniczego. Dyrektor Bitcoin Office, Stacy Herbert, ogłosiła dalsze gromadzenie krajowych rezerw wynoszących obecnie 5 968 BTC (o wartości 594 milionów dolarów). Dzieje się to pomimo zapisów w umowie z MFW, które ograniczają płatności podatkowe do dolarów amerykańskich. Na froncie instytucjonalnym zatwierdzenie przez SEC podwójnych ETFów na Bitcoina i Ethereum od firm Hashdex i Franklin Templeton stanowi kolejny krok w kierunku adopcji kryptowalut jako środka płatności głównego nurtu. Wniosek Franklin Templeton otrzymał przyspieszoną zgodę dzięki zgodności z istniejącymi standardami dla udziałów w funduszach opartych na towarach, co dodatkowo poszerza instytucjonalny dostęp do aktywów cyfrowych.

Co przyniesie 2025?

Chociaż w najbliższym czasie zmienność może się utrzymywać, wraz z analizowaniem przez rynki nowej trajektorii Fed, strukturalny popyt generowany przez ETFy oraz potencjalna przejrzystość regulacyjna pod administracją Trumpa mogą zapewnić wsparcie dla rynku kryptowalut. Wzajemne oddziaływanie polityki monetarnej, adopcji instytucjonalnej i wydarzeń politycznych wskazuje, że Bitcoin pozostanie wrażliwy zarówno na czynniki makroekonomiczne, jak i specyficzne dla kryptowalut czynniki aż do 2025 roku.

Bitcoin (D1)

Bitcoin obecnie notowany jest poniżej poziomu 23,6% zniesienia Fibonacciego. Dwie próby przebicia 30-dniowej średniej EMA, która pełni rolę silnego wsparcia, zakończyły się niepowodzeniem. Poziom ten nie był testowany od ponad 45 dni, czyli od początku wzrostowego ruchu z poziomu 67 tys. USD. Dodatkowe wsparcie znajduje się na listopadowym minimum wynoszącym 91 640 USD.

Oporem dla byków są poziomy 20- i 15-dniowej średniej EMA, w okolicach 100 tys. USD. Przekroczenie tego poziomu mogłoby prowadzić do ponownego testu oporu na poziomie 101 500 USD. Niedźwiedzie natomiast prawdopodobnie celują w poziom 38,2% zniesienia Fibonacciego, który pokrywa się z 50-dniową średnią EMA oraz listopadowym minimum. Poprzednie testy 50-dniowej EMA kończyły się szybkimi odbiciami.

RSI stabilizuje się w strefie neutralnej, podczas gdy MACD wskazuje na narastającą niedźwiedzią dywergencję. Tymczasem wskaźnik ADX pozostaje wąski, co sugeruje brak wyraźnego impetu kierunkowego. Źródło: xStation