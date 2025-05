Wykres dnia - Bitcoin (28.09.2025)

Bitcoin konsoliduje się w okolicach historycznych maksimów powyżej 109000 USD. Entuzjazm na rynku jest spowodowany zyskującą popularnością Bitcoina wśród instytucji i biznesu. Niemniej jednak zaangażowanie inwestorów detalicznych pozostaje nadal na rekordowo niskim poziomie.

Rynek Bitcoina i szerszy rynek kryptowalut przeżywają nową falę instytucjonalnej adopcji oraz rosnącej wagi na arenie geopolitycznej. MicroStrategy kontynuuje swoją agresywną strategię akumulacji – obecnie posiadając już 580 250 BTC, czyli prawie 2,8% całej podaży Bitcoina – po zakupie kolejnej partii o wartości 427 mln USD. Ruch ten podniósł niezrealizowane zyski firmy do ponad 22,7 mld USD. Tymczasem inne firmy, jak The Blockchain Group i DDC Enterprise, również zwiększają swoje aktywa, a tygodniowe napływy kapitału do ETFów osiągnęły zawrotne 2,9 mld USD.

Adopcja i zmiany regulacyjne również kształtują rynek. Tajlandia planuje umożliwić turystom bezpośrednie wydawanie kryptowalut za pomocą powiązanych kart kredytowych. Jednocześnie Dubaj planuje tokenizować nieruchomości na blockchainie XRP, z aktywami o wartości 16 mld USD.

Z drugiej strony niepewność regulacyjna nadal pozostaje obecna w obszarach takich jak staking. Amerykańskie banki badają możliwość wspólnego wypuszczenia stablecoina, co stanie się prawdopodobnie możliwe po uchwaleniu nowej ustawy. Jest to kolejny postęp w integracji tradycyjnych finansów z technologią DeFi.

Wczoraj na scenie politycznej zamieszanie wywołały kontrowersyjne doniesienia o rzekomej nowej strategii firmy Trumpa - DJT. Trump Media and Technology Group (DJT.US) ogłosiła prywatną emisję akcji o wartości 2,5 miliarda dolarów, skierowaną do 50 inwestorów instytucjonalnych, w celu zbudowania jednego z największych skarbców Bitcoina wśród spółek notowanych na giełdzie. W reakcji na tę informację cena Bitcoina wzrosła wczoraj do blisko 111000 USD, by potem ponownie cofnąć się poniżej 110000 USD.

