Wykres dnia - COTTON (19.09.2024)

Kontrakty terminowe na bawełnę (COTTON) odbiły się z 70 USD do prawie 72 USD po wczorajszej silnej wyprzedaży, ponieważ amerykańscy prognostycy huraganów obserwują nowy potencjalny sztorm formujący się na Morzu Karaibskim. Jak na razie powodzie i ulewne deszcze uderzyły w podaż z ważnych stanów dla produkcji bawełny, takich jak Missisipi i Oklahoma, co potencjalnie doprowadzi do kolejnego ograniczenia w podaży w październikowym raporcie USDA WASDE.

Jak na razie sezon huraganów na Atlantyku przekroczył półmetek. Na razie nie zanotowano nadzwyczajnej liczby burz (do tej pory 7), jednak niepokoi wzrost aktywności huraganów (do tej pory 4 - powyżej średniej). Meteorolodzy zwrócili jednak uwagę na Zatokę Meksykańską, gdzie według National Hurricane Center obszar niskiego ciśnienia „może uformować się pod koniec tego weekendu lub na początku przyszłego tygodnia”.

Obecne warunki sugerują, że powolny rozwój sytuacji jest możliwy do połowy przyszłego tygodnia. Ostrzeżenie NHC zostało poparte przez University of Miami, sugerując kolejną burzę prawdopodobnie formującą się na zachodnich Karaibach, o nazwie „Helene”. Według najnowszych prognoz poprzedni sztorm tropikalny Gordon pozostał na Atlantyku, z dala od lądu USA, jednak może on się łatwo zregenerować nawet w ciągu najbliższych dni.

W obliczu wciąż trwającego sezonu huraganów w USA, inwestorzy mogą spodziewać się wyższej aktywności na rynku bawełny - wciąż zdominowanej przez krótkie pozycje netto funduszy pieniężnych (z ostatniego raportu CoT). Deszcze i powodzie w takich stanach jak Oklahoma, Mississippi i Luizjana w sezonie zbiorów bawełny przy poprawiających się warunkach globalnego popytu mogą prowadzić ograniczeń podaży, wspierając trend. W przypadku spadku kontraktów poniżej 70 USD za belę można będzie to odczytywać jako niedźwiedzie nastawienie rynku, ignorujące fundamenty.

Źródło: National Hurricane Center, NOAA

Źródło: xStation