Wykres dnia: DE40 wyprzedza resztę Europy 🇩🇪 📈 Kosmiczne zyski na największych spółkach 🚀

Kontrakty terminowe na DAX (DE40) rozpoczęły czwartkową sesję od dynamicznych wzrostów wyników, zyskując ok. 1% i deklasując europejskich konkurentów (EU50: +0,25%). Ogólny sentyment rynkowy uległ poprawie po wczorajszym solidnym raporcie z rynku pracy w USA, jednak wyjątkowa siła niemieckiego indeksu blue chipów opiera się głównie na powynikowej euforii wokół najważniejszych spółek. DE40 potwierdza silne bycze odreagowanie, przebijając 24-dniową średnią EMA i pokonując kluczowy opór zniesienia Fibonacciego 61,8% przy poziomie 25 125. Przy RSI rosnącym do 58,8 momentum pozostaje pozytywne, a kolejnym celem jest poziom zniesienia 78,6% (25 326). Utrzymanie się powyżej strefy 25 000 pkt jest kluczowe dla ponownego przetestowania ostatnich szczytów. Źródło: xStation5 Co napędza dziś DE40? Powrót apetytu na ryzyko: Globalne indeksy giełdowe stopniowo odrabiają straty po zeszłotygodniowej wyprzedaży w sektorze technologicznym, wywołanej mieszanym odbiorem rekordowych nakładów inwestycyjnych (CAPEX) gigantów Big Tech oraz obawami o szersze zakłócenia (disruption) wywołane przez AI. Nimeniej gdy inwestorzy przetrawili ogromne liczby od liderów branży, takich jak Alphabet czy Amazon, uwaga przeniosła się na dane z rynku pracy, będące ostatecznym testem kondycji amerykańskiej gospodarki. Mimo niepokojącego raportu ADP (22 tys. wobec oczekiwanych 45 tys.), wczorajszy odczyt NFP przyniósł znaczące pozytywne zaskoczenie (130 tys. wobec oczekiwanych 70 tys.), co złagodziło obawy o dalsze ochłodzenie rynku pracy i dało nowy impuls dla rynkowego sentymentu.

Siemens rośnie dzięki popytowi z data center: Największa niemiecka spółka zyskuje obecnie około 6,8% po podniesieniu prognozy zysku na akcję (EPS) na cały rok do poziomu 10,70–11,10 euro. Zysk przemysłowy w I kwartale wzrósł o 15% do 2,9 mld euro, przebijając prognozy, podczas gdy przychody wzrosły o 4% do 19,14 mld euro, a zamówienia o 7%. Wzrost był wspierany przez gwałtownie rosnący popyt na centra danych napędzane przez AI – gdzie przychody skoczyły o ponad jedną trzecią – co buduje pewność co do wyników w bieżącym roku fiskalnym.

SAP hamuje dalszą wyprzedaż: Europejski lider oprogramowania stracił od początku roku około 15% z powodu rozczarowujących danych o backlogu dla sektora chmurowego, co kosztowało go utratę tytułu największej niemieckiej spółki pod względem kapitalizacji (spadając za Siemensa; obecnie ok. 236,5 mld euro). Niemniej akcje wydają się stabilizować w okolicach 170 euro i zdołały dziś wyjść na plus, pomimo wczorajszego spadku o 5% i początkowych strat na otwarciu.

Deutsche Telekom zyskuje po wynikach z USA: Trzecia największa niemiecka spółka pod względem kapitalizacji również wyprzedza wiele innych członków DAXa (+2,8%) po tym, jak jej amerykańska spółka zależna, T-Mobile, pokazała mocne wyniki za IV kwartał. Wzrost liczby abonentów (962 tys. nowych klientów abonamentowych – najwięcej wśród głównych operatorów w USA), solidne przychody z planów premium oraz długoterminowe prognozy na lata 2026–2027 przeważyły nad nieco niższymi od oczekiwań wolnymi przepływami pieniężnymi. Innowacje w sieciach AI oraz kontynuacja inwestycji w 5G dodatkowo wspierają optymizm, pomimo intensywnej walki cenowej konkurencji.

