Wykres dnia: Ethereum (28.08.2025)

Ethereum rośnie dziś o ponad 1%, zwyżkując powyżej 4600 USD, co tylko potwierdza, że mimo chwilowej słabości Bitcoina, apetyt na ryzyko na rynku kryptowalut pozostaje wysoki. Co ciekawe, w ostatnich kilku tygodniach napływy kapitału do funduszy ETF na Ethereum w USA są średnio kilkukrotnie wyższe od Bitcoina, choć kapitalizacja ETH na poziomie 555 mld USD jest od Bitcoina około 4-krotnie niższa. Ethereum (interwał H1, D1) Patrząc na krótki, jak i dłuższy interwał, trend Ethereum pozostaje wzrostowy, a cena znajduje się ok. 5% poniżej historycznych szczytów. Kryptowaluta przebiła się powyżej 50 i 200-sesyjnych średnich na interwale godzinowym i notowana jest mniej więcej w środkowym przedziale wzrostowego kanału cenowego. Kluczowe wsparcie to obecnie okolice 4500 USD, a opór wyznacza 4800 USD, gdzie dwukrotnie widzieliśmy silną podaż (w roku 2021 i w ostatni weekend, gdy cena ponownie spadła z tego obszaru). Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation5 Źródło: xStation5

