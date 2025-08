Wykres dnia - EURCHF (01.08.2025)

Jedne z najwyższych ceł z USA dotyczą Szwajcarii

Prezydent Donald Trump wprowadził 39% cło na produkty importowane ze Szwajcarii, co jest jednym z najwyższych poziomów stawek celnych ze strony USA. Jest to większa stawka niż pierwotnie zapowiadane 31% i znacząco przewyższa cła nałożone na UE, Japonię czy Koreę Południową (15%). Decyzja ta wynikała ze starań administracji USA o ograniczenie deficytu handlowego ze Szwajcarią (38 mld USD w poprzednim roku) i ma na celu presję na przenoszenie produkcji do USA oraz zmniejszenie globalnych nierównowag handlowych. Szwajcarski rząd wyraził "głęboki żal" i obecnie stara się negocjować zmianę tej decyzji – jeśli negocjacje nie przyniosą efektu do 7 sierpnia, nowe cła wejdą w życie. Stany Zjednoczone zapowiedziały również, że w przypadku próby eksportu innymi kanałami, produkty zostaną obarczone dodatkowym cłem na poziomie 40%.

Nowe cła dotyczą czołowych branż eksportowych Szwajcarii: farmaceutyków (np. Novartis, Roche), zegarków (Swatch, Rolex) czy słodyczy (Lindt). Firmy te mają bardzo mocną pozycję na rynku amerykańskim, a USA to największy odbiorca szwajcarskich produktów poza Europą. Skutkiem nowego cła będzie spadek konkurencyjności cenowej, obniżenie sprzedaży oraz — w dłuższej perspektywie — możliwe przenosiny produkcji do innych krajów. Lobby przemysłowe nazwało cło "niebezpiecznym" i sygnalizuje ryzyko trwałych strukturalnych problemów dla szwajcarskiej gospodarki eksportowej.

Perspektywy monetarne i inflacja Szwajcarii

Najświeższe dane o inflacji za czerwiec wskazują na bardzo niską presję inflacyjną — wskaźnik CPI r/r to obecnie 0,0%, a miesięczna zmiana wyniosła 0,2%. Inflacja w żywności i napojach bezalkoholowych jest ujemna (-0,3% r/r). SNB w czerwcu zdecydował się na cięcie stóp procentowych do poziomu zerowego. Biorąc pod uwagę niską inflację (która jest związana z mocnym frankiem) oraz problemy gospodarcze (cła i zbyt mocny kurs franka), istnieje szansa, że we wrześniu SNB dokona kolejnej obniżki stóp procentowych do poziomu ujemnego. Jedynie wyraźne odbicie inflacji lub osłabienie franka mogłoby doprowadzić do wstrzymania z obniżkami. Co ważne, SNB nie sugerował w ostatnim czasie możliwości interwencji walutowych, które w przeszłości były skuteczne jedynie w bardzo krótkim terminie. Dodatkowo SNB może nie chcieć narazić się Stanom Zjednoczonym, które mocno krytykują interwencje walutowe.

Sytuacja techniczna na EURCHF

Na wieść o wprowadzeniu cła frank szwajcarski nieco osłabił się wobec euro. Obecnie kurs EURCHF wynosi blisko 0,93. Para zeszła dzisiaj na początku sesji do najniższego poziomu od połowy kwietnia, ale obecnie obserwujemy odbicie. Zakres od 0,9230 do 0,93 to bardzo silna strefa wsparcia, ale zmienność na parze jest dosyć mocno ograniczona. Jeśli jednak rosłaby presja na gospodarkę oraz SNB będzie chciał obniżyć stopy, frank może się nieco osłabić w stosunku do euro czy dolara w najbliższych miesiącach.