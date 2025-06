Wykres dnia - EURCHF (19.06.2025)

Szwajcarski Bank Narodowy obniżył stopy procentowe o 25 punktów bazowych do poziomu 0,00%, co oznacza szóstą z rzędu obniżkę od marca 2024 roku i sprowadza koszty finansowania niemal do strefy ujemnych stóp. Decyzja jest reakcją na spadającą inflację — która w maju wyniosła -0,1% — a także na utrzymującą się siłę franka szwajcarskiego i narastającą niepewność w gospodarce globalnej, zwłaszcza związaną z eskalacją napięć handlowych. Decydenci podkreślili, że inflacja w krótkim terminie pozostanie poniżej celu, co skłoniło bank do prewencyjnego luzowania polityki pieniężnej w celu wsparcia stabilności cen bez nadmiernego obciążania gospodarki. SNB ponownie potwierdził gotowość do interwencji na rynku walutowym, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Na konferencji prasowej po ogłoszeniu decyzji przewodniczący Martin Schlegel stwierdził, że SNB znajduje się „na granicy strefy ujemnych stóp procentowych” — narzędzia, które wcześniej odegrało kluczową rolę, choć miało też niepożądane skutki uboczne. Schlegel, wraz z członkami zarządu Andreą Maechler, Tschudinem i Martinem, zwrócili uwagę na rosnące globalne ryzyka — zwłaszcza spory handlowe — które osłabiają perspektywy wzrostu zarówno w Szwajcarii, jak i na świecie, a także zwiększają zmienność na rynkach finansowych. Zaznaczyli również, że obecne otoczenie niskich stóp procentowych zaczyna negatywnie wpływać na rentowność sektora bankowego w kraju.

Mimo obniżki stóp procentowych frank szwajcarski pozostaje jedną z najsilniejszych walut w gronie G10, co odzwierciedla popyt na bezpieczne aktywa. Kurs EURCHF spadł o 0,33%, do poziomu 0,93841, zbliżając się do najniższych poziomów od miesięcy. SNB prognozuje osłabienie wzrostu gospodarczego w drugiej połowie 2025 roku, a inflacja ma według prognoz utrzymać się poniżej 1% aż do 2027 roku.