Wykres dnia: EURNOK – kiedy koniec wyprzedaży? (29.06.2026)

Kurs EURNOK wzrósł na przestrzeni ostatniego miesiąca o przeszło 5% i powrócił do poziomów po raz ostatni obserwowanych w pierwszej połowie lutego, czyli przed rozpoczęciem wojny w Iranie. Kluczowym czynnikiem stojącym za osłabieniem korony jest spadek cen ropy naftowej (-35% względem majowego szczytu).

Ropa naftowa

Za baryłkę ropy naftowej Brent zapłacimy obecnie nieco ponad $72. W przypadku WTI cena oscyluje w okolicach $70. Przestrzeń do dalszych spadków wydaje się ograniczona, na co wskazuje krzywa terminowa, która w ostatnim czasie bardzo mocno się wypłaszczyła.

Wykres 1: Krzywa terminowa dla ropy naftowej WTI (2026 - 2037)

Źródło: Bloomberg, 29.06.2026

Cena baryłki ropy WTI znajduje się obecnie poniżej 5-letniej średniej (zawyżonej przez szok energetyczny wywołany atakiem Rosji na Ukrainę).

Wykres 2: Sezonowość cen ropy naftowej WTI (2021 - 2026)

Źródło: XTB Research, 29.06.2026

Geopolityka

Sytuacja z minionego weekendu to jedna z najpoważniejszych prób dla podpisanego w czerwcu amerykańsko-irańskiego memorandum.

Ponowny wzrost napięć wywołany został przez atak sił irańskich na pływający pod flagą Singapuru kontenerowiec M/V Ever Lonely. Donald Trump nazwał ten incydent “głupim naruszeniem” wynegocjowanego tydzień wcześniej zawieszenia broni i zapowiedział, że Ameryka nie pozostawi tego bez odpowiedzi. Skutkowało to punktowymi nalotami na cele w południowym Iranie (m.in. w rejonie portu Sirik oraz na wyspie Keszm). Zniszczono magazyny pocisków, hangary dronów oraz infrastrukturę radarowo-obserwacyjną.

W odpowiedzi na amerykańskie naloty, w noc z soboty na niedzielę Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przeprowadził zmasowany ostrzał rakietowy i dronowy wymierzony w bazy wojskowe w krajach Zatoki Perskiej: Kuwejcie i Bahrajnie. Bahrajńskie MSW poinformowało, że jeden z pocisków lub jego odłamki uszkodziły budynek mieszkalny w pobliżu międzynarodowego lotniska.

Teheran oficjalnie zagroził, że dalsze działania zbrojne ze strony USA doprowadzą do „całkowitego zamrożenia wszelkich procesów dyplomatycznych”. Z kolei Donald Trump ostrzegł na platformie X, że jeśli Iran nie zacznie przestrzegać ustaleń, USA „militarnie dokończą dzieła”.

Mimo dramatycznej wymiany ciosów i agresywnej retoryki, w niedzielę wieczorem nastąpił nagły zwrot akcji. Pod naciskiem międzynarodowych mediatorów (Kataru i Pakistanu) obie strony zdecydowały się na deeskalację. Jak podał Reuters, powołując się na wysokich urzędników amerykańskich, Waszyngton i Teheran zgodziły się natychmiast wstrzymać wzajemne uderzenia i przywrócić swobodną żeglugę handlową w cieśninie, aby ratować wypracowane wcześniej porozumienie ramowe.

Negocjacje mają zostać wznowione już we wtorek (30 czerwca) w Dosze. Głównym punktem spornym pozostaje kwestia kontroli nad Cieśniną Ormuz. USA i ONZ próbują wyznaczyć nowe, niezależne korytarze morskie dla statków handlowych, na co Iran nie chce się zgodzić, twierdząc, że narusza to jego suwerenność i prawo do nadzoru.

Ponowne zaognienie konfliktu, które stanęłoby na drodze do pełnego udrożnienia ruchu w Cieśninie Ormuz, stanowi kluczowe ryzyko dla ścieżki cen ropy naftowej zarysowanej przez krzywą terminową.

Polityka monetarna

Osłabienie korony wspierane było w ostatnich dniach także i przez repricing w zakresie ścieżki stóp procentowych. Oczekiwania wobec podwyżek stóp Norges Banku w IV kwartale roku spadły. Rynki coraz mniejszą wiarę zdają się pokładać w dwa ruchy w górę jeszcze przed końcem roku, co wiązać można przede wszystkim ze spadkiem obaw o długotrwały kryzys energetyczny.

Wykres 3: Rynkowa wycena ścieżki stóp procentowych Norges Banku (2026)

Źródło: Bloomberg, 22.06.2026

Wykres 4: Rynkowa wycena ścieżki stóp procentowych Norges Banku (2026)

Źródło: Bloomberg, 29.06.2026

Najbliższe posiedzenie banku dopiero 13 sierpnia.

Dane makroekonomiczne

Przed kolejną decyzją Norges Banku czekają nas jeszcze dwa odczyty inflacyjne. Uwagę zwracamy przede wszystkim na wciąż bardzo wysoką miarę bazową (3,4%), której silne momentum (w okolicach 5% w trzymiesięcznym ujęciu zannualizowanym) sugeruje, że wyższe ceny energii rozlewają się na resztę gospodarki.

Presję cenową wspierał podwyższony wzrost płac. W ostatnim czasie zaczął on jednak dość wyraźnie spowalniać, zwłaszcza w ujęciu realnym. W I kwartale sięgnął w sektorze przemysłowym 4,4%, co oznacza wzrost o nieco ponad 1% po uwzględnieniu spadku siły nabywczej pieniądza.

Odbija się to na danych dot. konsumpcji. Sprzedaż detaliczna w maju wykazała ujemną dynamikę po raz pierwszy od roku (-2,5%). Pogorszeniu ulega także zaufanie konsumentów.

Analiza techniczna

Wykres 5: EURNOK (17.03.2025 - 29.06.2026)

Źródło: xStation, 29.06.2026

Obecny zwrot na parze EUR/NOK jest na tyle silny, że cena zdołała przebić się przez średnie kroczące EMA 50, 100 oraz 150. Siłę obecnego impulsu wzrostowego potwierdza wskaźnik MACD – histogram rośnie a linie znajdują się powyżej zera i są skierowane w górę. Ostrożność sugeruje natomiast wskaźnik RSI (72,2) – wszedł już w strefę wykupienia, co zwiastuje ryzyko wystąpienia lokalnej korekty lub konsolidacji.

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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB