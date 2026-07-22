🛢️Ropa Brent testuje 95 USD za baryłkę

Ceny ropy naftowej kontynuują dynamiczne wzrosty, a notowania ropy Brent przebiły poziom 95 USD za baryłkę, pierwszy raz od 6 tygodni, tuż przed rolowaniem kontraktów terminowych.Tak silny ruch cenowy jest przede wszystkim efektem rosnących obaw o bezpieczeństwo globalnych dostaw surowca, które pojawiły się wraz z eskalacją napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie. Rynek coraz mocniej uwzględnia ryzyko, że dalszy rozwój konfliktu może ograniczyć podaż ropy i zakłócić jej transport do światowych odbiorców.
Miesięczne zmiany cen ropy naftowej
Po dwóch miesiącach mocnych spadków, ropa naftowa wzraca do ekstremalnie wysokich wzrostów, które przekraczają już 30%. Patrząc na perspektywę ostatnich 25 lat, wzrosty powyżej 30% zdarzały się tylko kilka razy. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB
Powodem wzrostów jest odsunięcie w czasie potencjalnych rozmów pokojowych między USA a Iranem. Iran potwierdził jasno, że na ten moment nie są prowadzone żadne rozmowy pokojowe, nawet pomimo tego, że wczoraj Iran miał rozmawiać z pakistańskimi mediatorami. Co więcej, sam Trump wskazywał na intensyfikację ataków bombowych, jeśli rebelianci Huti zdecydują się na ataki na statki w Cieśninie Bab al-Mandab, która obecnie jest nie tylko kluczowym szlakiem handlowym między Europą a Azją, ale stanowi główny szlak eksportowy dla ropy saudyjskiej do Azji. Każde zakłócenie ruchu statków w tym miejscu oznacza wyższe koszty transportu i większą niepewność dla firm energetycznych.
Samo ryzyko ograniczenia żeglugi w tym strategicznym miejscu wystarczy, aby inwestorzy zaczęli doliczać do ceny surowca dodatkową premię za ryzyko. W efekcie część przewoźników decyduje się na zmianę tras, co wydłuża dostawy i zwiększa koszty całego łańcucha transportowego. Z drugiej strony przewożenie saudyjskiej ropy kompletnie na około, bez wykorzystania cieśniny, kompletnie mijałoby się z celem.
W obecnej sytuacji czynniki geopolityczne mają zdecydowanie większy wpływ na ceny niż krótkoterminowe dane dotyczące podaży i popytu. Mimo że informacje ze Stanów Zjednoczonych wskazują na stabilizację zapasów, a produkcja w niektórych krajach naftowych wyraźnie wzrosła, rynek pozostaje skupiony przede wszystkim na potencjalnym ryzyku ograniczenia dostaw z Bliskiego Wschodu. Inwestorzy obawiają się, że nawet niewielkie zakłócenia w jednym z najważniejszych regionów produkcji ropy mogą szybko doprowadzić do dalszego wzrostu cen.
Analiza techniczna ropy Brent na interwale D1
Ropa Brent kontynuuje silne wzrosty i dzisiaj testuje nie tylko 95 USD za baryłkę, ale przebija się najpierw przez zniesienie 50.0 ostatniego impulsu spadkowego oraz średnią 100 kresową. Kolejna ważna strefa oporowa to okolice 98-100 USD za baryłkę. Warto jednak zauważyć, żę przed nami rolowanie kontraktów terminowych, które powinno sprowadzić ceny ropy w okolice 90 USD za baryłkę. Jeśli nie dojdzie do pojawienia się perspektyw pokojowych, po rolowaniu inwestorzy prawdopodobnie ponownie będą nakładali presję wzrostową na rynek ropy. Źródło: xStation5
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