Wykres dnia: EURUSD (04.05.2026)

Kurs EUR/USD porusza się w poniedziałek w okolicach poziomu 1,1719 i mimo pozornie korzystnych danych z przemysłu strefa euro wysyła niepokojące sygnały. Finalny odczyt indeksu PMI dla sektora przemysłowego wyniósł w kwietniu 52,2 punktu wobec 51,6 miesiąc wcześniej, co na pierwszy rzut oka wygląda jak solidna poprawa. W rzeczywistości jednak wzrost aktywności wytwórczej nie wynika z realnego popytu, lecz z nasilonych zakupów zapasów przez firmy, które starają się zabezpieczyć towary przed dalszymi niedoborami i wzrostem cen wynikającymi z eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie. To pozornie dobry wynik, który w istocie mówi więcej o strachu przed zerwaniem łańcuchów dostaw niż o rzeczywistej sile europejskiej gospodarki.

Diabeł tkwi w szczegółach i to właśnie one rzutują na perspektywy zarówno wzrostu, jak i inflacji w strefie euro. Opóźnienia dostaw osiągnęły poziom najgorszy od lipca 2022 roku, inflacja kosztów nakładów wzrosła do 46-miesięcznego szczytu, a presje cenowe zaczynają być coraz wyraźniej przenoszone na ceny sprzedaży, co stanowi największy miesięczny skok od czasu gdy dane te są w ogóle zbierane, czyli od 1997 roku. W efekcie EBC staje przed realnym dylematem: dane sugerują ożywienie, ale wyprzedzające wskaźniki nastrojów i oczekiwania producentów zaledwie potwierdzają rosnące ryzyko stagflacyjne. Dla EUR/USD oznacza to środowisko podwyższonej niepewności, w którym kurs może być podatny na gwałtowne ruchy w zależności od kolejnych sygnałów z Fedu i EBC, a każde silniejsze dane inflacyjne z USA mogą zepchnąć parę z powrotem w rejon wsparcia przy 1,1650.

Na wykresie dziennym EUR/USD kurs po dynamicznym rajdzie do okolic 1,2060 na początku roku przeszedł wyraźną korektę, która sprowadziła notowania do minimów w rejonie 1,1380, skąd nastąpiło odbicie. Aktualnie para handluje przy poziomie 1,1719, oscylując w pobliżu EMA 50 (1,1681) oraz EMA 100 (1,1678), które tworzą razem strefę dynamicznego wsparcia, natomiast EMA 200 przy 1,1634 stanowi kolejną linię obrony dla byków. Bollinger Bands wskazują na zwężenie zmienności z górnym pasmem przy 1,1771 i dolnym przy 1,1669, co sygnalizuje potencjalne wybicie w najbliższych sesjach. RSI oscyluje w okolicach neutralnego poziomu 52, co nie daje jednoznacznego sygnału kierunkowego i sugeruje, że rynek wciąż szuka impulsu do zdecydowanego ruchu w górę powyżej oporu przy 1,1800 lub głębszej korekty w stronę wspomnianego wsparcia EMA 200.

Źródło: xStation