Crypto news 📈 Bitcoin odbija i zbliża się do 80 tys. USD

Wobec optymizmu na światowych rynkach akcji cena Bitcoina przekracza dziś 79 tys. USD i próbuje trwale przełamać opór na poziomie 80 tys. USD wyznaczony nie tylko przez "okrągły", psychologiczny poziom ale także średnią wskaźników on-chain "True Market Mean" oraz pozycjonowanie dealerów. Przepływy do Bitcoina poprawiły się od strony istytucjonalnych zakupów i funduszy ETF, ale dystrybucja w dalszym ciągu trwa w otoczeniu relatywnie niskiego popytu spot. Patrząc na wykres widzimy, że obecna faza odbicia po spadku jest już zdecydowanie dłuższa, od poprzedniej, a jej zasięg procentowy jest również wyższy - samo w sobie to jednak nie gwarantuje powrotu do trendu wzrostowego, a okolice 82-83 tys. USD gdzie widzimy EMA200 (czerwona linia) mogą okazać się decydującym punktem oporu w scenariuszu trwalszego przebicia 80 tys. USD. Odbicie na tym etapie w dalszym ciągu wydaje się niestabilne a 14-dniowy wskaźnik RSI wzrósł do ponaad 65. Źródło: xStation5 Ostatnie osłabienie wzrostu ceny Bitcoina przy poziomie średniej cenie nabycia dla krótkoterminowych inwestorówsis potwierdziły dane on-chain, gdy cena zbliżała się do 80 tys. USD , krótkoterminowe adresy zaczęły agresywnie realizować zyski.

potwierdziły dane on-chain, gdy cena zbliżała się do , krótkoterminowe adresy zaczęły agresywnie realizować zyski. 24-godzinna średnia SMA zrealizowanego zysku STH wzrosła do ok. 4 mln USD na godzin - aż 4 razy więcej niż bazowy poziom widoczny od połowy kwietnia Krótkoterminowi inwestorzy wykorzystali wzrost jako okazję do sprzedaży, a popyt nie miał wystarczającej płynności, by wchłonąć tę falę realizacji zysków. Czy tym razem będzie inaczej? Źródło: Glassnode Po spadku zmienności implikowanej 25 Delta Skew pokazuje, jak zmieniał się popyt na ochronę w kwietniu. Ogólny trend to spadek premii za opcje put: 1M skew obniżył się z ok. 18% do 12% .

pokazuje, jak zmieniał się popyt na ochronę w kwietniu. Ogólny trend to spadek premii za opcje put: obniżył się z ok. . Oznacza to mniejszy popyt na zabezpieczenie przed spadkami, gdy warunki rynkowe się ustabilizowały. Krótszy termin, czyli 1W skew , był bardziej reaktywny i kilka razy zbliżał się do neutralnych poziomów 2–4% .

, był bardziej reaktywny i kilka razy zbliżał się do neutralnych poziomów . Te ruchy miały raczej taktyczny charakter: spadki były wykorzystywane do kupowania calli i sprzedawania ochrony przed spadkiem - ostatnio, gdy cena zbliża się do oporu przy 80 tys. USD , popyt na puty ponownie wzrósł.

, popyt na puty ponownie wzrósł. To przesunęło skew z powrotem w okolice 11–12% na różnych terminach zapadalności, a rynek nadal utrzymuje ochronę przed spadkami: krótkoterminowo reaguje taktycznie, ale w dalszej części krzywej pozostaje ostrożny. Źródło: Glassnode Przy spadającej zmienności i niższej "skośności" rynek coraz mocniej skupia się na pozycjonowaniu, gdzie p oziom 80 tys. USD staje się kluczowym punktem zwrotnym.

oziom staje się kluczowym punktem zwrotnym. Na strike’u 80K w krótkich i średnich terminach widać utrzymujący się popyt co sugeruje to rosnące zainteresowanie ekspozycją na wzrost, a nie zakładanie odrzucenia oporu.

w krótkich i średnich terminach widać utrzymujący się popyt co sugeruje to rosnące zainteresowanie ekspozycją na wzrost, a nie zakładanie odrzucenia oporu. Ważne strefy short gamma znajdują się przy 76K od dołu i 82K od góry - w tych obszarach przepływy hedgingowe mogą wzmacniać ruch ceny, szczególnie przy niskiej płynności.

znajdują się przy od dołu i od góry - w tych obszarach przepływy hedgingowe mogą wzmacniać ruch ceny, szczególnie przy niskiej płynności. Wybicie powyżej 80K mogłoby przybliżyć cenę do strefy 82 tys. USD ponieważ tam krótka gamma może zmusić dealerów do kupowania w rosnący rynek, dodatkowo wzmacniając ruch.

mogłoby przybliżyć cenę do strefy gamma może zmusić dealerów do kupowania w rosnący rynek, dodatkowo wzmacniając ruch. Pozycjonowanie pozostaje ostrożne, ale rynek jest coraz bardziej narażony na gwałtowniejszą reakcję wzrostową po przełamaniu oporu. Źródło: Glassnode

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.