Wykres dnia: EURUSD (17.04.2025)

EURUSD ponownie wygładza trend po ostatniej serii wzrostów, oczekując na decyzję Europejskiego Banku Centralnego ws. stóp procentowych. Dzisiejszej obniżki rynek jest właściwie pewny, a otoczenie ekonomiczne wskazuje na dalsze luzowanie polityki monetarnej. Mimo to, korekty na horyzoncie nie widać, a skutki potencjalnego odbicia gospodarczego na Starym Kontynencie mogą motywować dalszą aprecjację euro.

Źródło: xStation5

Fed z boku, EBC do przodu

Rok 2025 to zdecydowanie koniec ery spójnej na całym świecie polityki banków centralnych, które w ostatnich latach szły w jednym kierunku wypowiadając wojnę globalnej, post-covidowej inflacji. Kontrast między EBC a Fedem jest tego najlepszym przykładem. W swoich ostatnich wypowiedziach, członkowie Rezerwy Federalnej wyraźnie wskazują na “trudny okres” dla polityki monetarnej, cytując obustronne ryzyko dla ich mandatu - presję inflacyjnę i stagnację gospodarczą w wyniku polityki handlowej Donalda Trumpa.

Tymczasem anemiczne dane dot. aktywności w Strefie Euro oraz niemal wyzerowana presja inflacyjna sugerują (rekordowy spadek cen energii w Niemczech), że EBC powinien obawiać się, aby nie “przestrzelić” ze swoją zachowawczością.

Rynek długu w Europie wyraźnie wskazuje na powrót stóp w Strefie Euro poniżej 2% (rentowność niemieckich 2-latek, szara górna linia). Źródło: xStation5

Europę czeka odbicie?

Nowa era protekcjonizmu przyczyniła się do drastycznego obniżenia prognoz wzrostu gospodarczego na całym świecie, jednak presja Donalda Trumpa może wyjść Europie na dobre. Stojąca pod znakiem zapytania konkurencyjność unijnej gospodarki może jednak ulec poprawie, o ile luźniejsza polityka monetarna otworzy drogę do strategicznych inwestycji oraz intencjonalnej ekspansji fiskalnej w Niemczech. Powrót realnych gospodarczych ambicji w połączeniu ze stabilnością instytucjonalną i przewidywalnością Europy mogą zatem motywować dalszy napływ kapitału w stronę Starego Kontynentu, wspierając tym samym euro na czas kryzysu zaufania wobec dolara. Niewiadomą pozostaje jednak finalna skala ceł między UE a USA i to, czy działania progospodarcze zdołają zbalansować potencjalne straty PKB w wyniku ceł.

Prognozy wzrostu PKB w Strefie Euro przed (pomańczowy) i po (niebieski) Dniu Wyzwolenia. Ryzyko stagnacji gospodarczej zwiększa oczekiwania wobec luźniejszych warunków finansowych. Źródło: Bloomberg Economics