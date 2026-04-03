Bitcoin pod presją 🚩Analiza techniczna (03.04.2026)

Bitcoin cofnął się do okolic 66 tys. USD i w ostatnich dniach nie zdołał odrobić spadków, mimo próby odbicia na indeksach giełdowych. Kryptowalutom ciąży mocny amerykański dolar i skok rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, który wysysa płynność z ryzykowych aktywów.
- Cena BTC spadła z okolic 76 tys. USD w marcu do 66 tys. USD, co daje spadek o około 15% - nie pomogła poprawa aktywności rynku spot i ostrożny (dodatni) napływ do funduszy ETF
- Po spadku z okolic 94 tys. USD ze stycznia, już dwukrotnie poziomem oporu okazały się okolice 74-76 tys. USD gdzie również dziś przebiega główny, techniczny opór.
- Jednocześnie Bitcoin reagował dwukrotnie spadkiem w pobliżu 38,2 zniesieniu Fibonacciego ostatniego impulsu spadkowego, który przebiega przy 74 tys. USD
- Aktualnie cena znajduje się w dolnym zakresie wzrostowego kanału cenowego - widzimy, jak cena rysuje coraz wyższe dołki. Wybicie poniżej 66 tys. USD może sugerować poważną słabosć i napływ sprzedaży - wybicie dołem.
- Formacja w jakiej notowany jest Bitcoin jest tzw. chorągiewką, która jest formacją kontynuacji trendu, w tym przypadku trendu spadkowego
- Spadek do 65 tys. USD mógłby potencjalnie otworzyć drogę dla dłuższego impulsu sprzedażowego, podczas gdy powrót powyżej 70 tys. USD (gdzie widzimy pierwszą, psychologiczną strefę oporu, wzmocnioną dodatkowo price action) może otworzyć drogę na 74 tys. USD i ewentualnego wybicia górą z kanału wzrostowego, co wymagałoby przekroczenia okolic 77-78 tys. USD.
Bitcoin (interwał H1)
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.