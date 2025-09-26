Wykres dnia: EURUSD (26.09.2025)

Euro jest dzisiaj najsilniejsza walutą G10 i odbija ok. 0,15% względem dolara po dwóch dniach najgłębszej od dwóch miesięcy korekty. Niemniej EURUSD wciąż handluje poniżej psychologicznego poziomu 1,1700, a utrzymanie dotychczasowego trendu wzrostowego stoi pod znakiem zapytania w świetle ostatnich danych PKB z USA oraz nowej fali ceł Donalda Trumpa. EURUSD stracił w ciągu ostatnich dwóch sesji 1,3%, najwięcej od silnej wyprzedaży pod koniec lipca w reakcji na umowę handlowę między UE a USA. Kurs zanurkował poniżej 30-dniowej wykładniczej średniej kroczącej, zatrzymując się jednak dość bezpiecznie powyżej kluczowego wsparcia na poziomie 1.162. Skala dzisiejszego odbicia będzie jednak zależała w dużej mierze od raportu PCE. Źródło: xStation5 Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Co kształtuje dzisiaj kurs EURUSD? Annualizowany Produkt Krajowy Brutto w USA w II kwartale został zrewidowany w górę z 3,3% do 3,8%, odnotowując tym samym najsilniejszy odczyt od III kwartału 2023 roku. Duży udział w odczycie miała wywindowana przez cła zmiana eksportu netto, jednak konsumpcja prywatna, będąca głównym motorem gospodarki USA, również się zwiększyła (rewizja z 1,6% do 2,5%) pomimo unoszących się obaw o inflację i rynek pracy oraz słabych wyników danych ankietowych.

Pokaz siły amerykańskiego konsumenta studzi oczekiwania wobec dalszych obniżek stóp procentowych w USA, zwłaszcza w połączeniu z najnowszymi danymi z rynku pracy, wspierając tym samym USD. Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych nieoczekiwanie spadły poniżej 4-tygodniowej średniej (218 tys., prognoza 233 tys., poprzednio 232 tys.), łagodząc tym samym obawy o szybki rozkład sytuacji na amerykańskim rynku pracy. Całokształt danych wspiera dużą zachowawczość po stronie Fed, jednak napięcie i niepewność będą rosły wraz z oczekiwaniem na dzisiejszy raport PCE oraz NFP w przyszłym tygodniu.

Bazowy wskaźnik PCE ma utrzymać się wg prognoz na poziomie 2,9%, a brak niespodzianek powinien pomóc euro złapać więcej oddechu po ostatnich spadkach. Z drugiej strony, niepewność wobec polityki Fed powinna spotęgować reakcję rynku w przypadku wyższej od oczekiwań inflacji, zwłaszcza w świetle ostatniego, dość jastrzębiego wystąpienia Jerome’a Powella.

Donald Trump zapowiedział na 1. października nową serię ceł, m.in. 100% na markowe leki, 50% na szafki kuchenne i łazienkowe, 30% na meble tapicerowane oraz 25% na ciężarówki. Brak jednak szczegółów na temat potencjalnych ulg, istotnych w kontekście umów z UE czy Japonią, które zakładały brak dodawania nowych stawek poza tymi ustalonymi w ramach negocjacji. Stawka na farmaceutyki ma ominąć koncerny, które rozpoczęły budowę linii produkcyjnych w USA (np. AstraZeneca, która zapowiedziała nową fabrykę w Wirginii).

