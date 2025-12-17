Wykres dnia: GBPUSD (17.12.2025)

Funt brytyjski jest dzisiaj najsłabszą walutą G10, po tym jak znacznie niższy od oczekiwań raport otworzył na oścież drzwi do pierwszej od sierpnia obniżki stóp procentowych w Wielkiej Brytanii. Spadek cen z miesiąca na miesiąc miał charakter ogólny, kończąc tym samym miesiące o lepkość inflacji na Wyspach. Kurs GBPUSD osunął się do 100-dniowej średniej wykładniczej (EMA100, ciemny fiolet), przerywając tym samym zapoczątkowany w listopadzie trend wzrostowy. Dalsza słabość będzie w dużej mierze zależeć od komunikacji decyzji przez Bank Anglii, jednak biorąc pod uwagę ogólne wyhamowanie obniżek na całym świecie (z wyjątkiem USA) ponowne przetestowanie poziomu 1,30 wydaje się być kwestią czasu. Źródło: xStation5 Co kształtuje dzisiaj kurs GBPUSD? Najnowszy raport o inflacji w Wielkiej wykazał szeroki i nieoczekiwany spadek cen względem poprzedniego miesiąca. CPI cofnęło w listopadzie do 3,2% z 3,6% w październiku (-0,2% w ujęciu m/m). Silny spadek presji cenowej wykazał również odczyt bazowy (3,2%, prognoza i poprzednio 3,4%) oraz inflacja producencka (3,5% vs 3,6% poprzednio).

Największy spadek cen odnotowano w kategorii “żywność i napoje” (z 4,9% do 4,2%), szczególnie istotnej z perspektywy Banku Anglii, który postrzega dynamikę cen produktów spożywczych jako kluczowy czynnik kształtujący oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych. Na drugim i trzecim miejscu wśród spadków cen znalazły się alkohol, tytoń i usługi wokół prowadzenia gospodarstwa domowego.

Odczyt otwiera na oścież drzwi Bankowi Anglii do pierwszej od sierpnia obniżki stóp procentowych. Na ten moment stopy procentowe w Wielkiej Brytanii są najwyższymi wśród krajów G10, a obniżki zatrzymały się w reakcji na powrót inflacji pod 4% (3,8% w miesiącach lipiec-wrzesień). Projekcja inflacyjna BA pozostawała konserwatywna od początku roku, dlatego dużo szybszy niż oczekiwano spadek presji cenowej znacznie zwiększył oczekiwania wobec luzowania monetarnego w UK, przerywając tym samym wzrosty na funcie.

Rynek wycenia aktualnie 98% szans na obniżkę stóp proc. o 25 pb podczas jutrzejszego posiedzenia BOE. Kolejne cięcie jest wycenione na kwiecień 2026

