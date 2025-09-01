Wykres dnia - GOLD (01.09.2025)

Złoto kontynuuje mocne wzrosty w poniedziałek 1 września, po zamknięciu najwyższym w historii w miniony piątek w okolicach 3552 USD za uncję. Obecnie w trakcie poniedziałkowej sesji złoto notowane jest w okolicach 3580 USD za uncję, zbliżając się do najwyższego dziennego poziomu w historii, który zanotowany był na rynku spot w kwietniu. Co napędza cenę złota?
Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed
Głównym motorem wzrostów są rosnące oczekiwania na wrześniową obniżkę stóp przez Rezerwę Federalną. Rynki wyceniają obecnie ok. 85-87% prawdopodobieństwa cięcia o 0,25 pb na posiedzeniu, którego decyzja ogłoszona zostanie 17 września. W trakcie ostatniej wypowiedzi Mary Daly wskazała, że popiera obniżkę stóp procentowych na najniższym posiedzeniu. Daly nie jest jednak członkiem głosującym w tym oraz przyszłym roku. Warto podkreślić, że rynek zaczął mocniej wyceniać szanse na obniżki po wystąpieniu Jerome Powella w Jackson Hole. Piątkowe dane inflacyjne PCE wypadły zgodnie z oczekiwaniami i nie wskazują na większą presję cenową.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Polityczne napięcia wokół Rezerwy Federalnej
Niepewność związana z próbą odwołania przez prezydenta Trumpa gubernator Fed Lisy Cook dodatkowo wspiera notowania złota. Sąd federalny ma rozstrzygnąć, czy Trump może legalnie zwolnić Cook, co budzi obawy o niezależność banku centralnego. Commerzbank wskazuje, że złoto jest odpowiedzią na rosnącą niepewność dotyczącą niezależności Fed, co napędza m.in. przyrost ilości złota w funduszach ETF.
Słabnący dolar amerykański
Dolar amerykański osłabił się w ostatnich dniach i dzisiaj ta słabość jest kontynuowana, co oczywiście działa na korzyść złota. EURUSD notowany jest dzisiaj powyżej 1,17, najwyżej od 25 sierpnia. W ujęciu miesięcznym dolar w sierpniu stracił ok. 2%.
Mocne zakupy banków centralnych
Banki centralne pozostają kluczowym wsparciem dla cen złota, realizując czwarty z rzędu rok masowych zakupów. Prognoza na 2025 rok wynosi ok. 1000 ton, choć jednocześnie World Gold Council wskazał, że ostatecznie te zakupy mogą być bliższe 800 tonom. Niemniej zakupy banków centralnych pozostają wysokie i popyt jest kompensowany przez zakupy ze strony ETFów.
Prognozy banków
- Goldman Sachs utrzymuje cel $3700 za uncję do końca roku, a w scenariuszu recesji nawet $3,880
- J.P. Morgan podnosi prognozy do średnio $3675 za uncję w Q4 2025 i $4000 w Q2 2026
- HSBC podniósł średnią prognozę na 2025 do $3,215 za uncję z zakresem między $3,100-$3,600
Sytuacja techniczna
Złoto kontynuuje silnie wzrosty podczas dzisiejszej sesji. Zakres formacji trójkąta, która wyrysowała się w ostatnich tygodniach na złocie wskazuje na poziom 3515 USD za uncję. Obecnie kluczowe wsparcie związane jest z zamknięciami ostatniej 4 miesięcznej konsolidacji w okolicach 3420-3430 USD oraz krótkoterminowa wzrostowa linia trendu.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.