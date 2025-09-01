Wykres dnia - GOLD (01.09.2025)

Złoto kontynuuje mocne wzrosty w poniedziałek 1 września, po zamknięciu najwyższym w historii w miniony piątek w okolicach 3552 USD za uncję. Obecnie w trakcie poniedziałkowej sesji złoto notowane jest w okolicach 3580 USD za uncję, zbliżając się do najwyższego dziennego poziomu w historii, który zanotowany był na rynku spot w kwietniu. Co napędza cenę złota?

Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed

Głównym motorem wzrostów są rosnące oczekiwania na wrześniową obniżkę stóp przez Rezerwę Federalną. Rynki wyceniają obecnie ok. 85-87% prawdopodobieństwa cięcia o 0,25 pb na posiedzeniu, którego decyzja ogłoszona zostanie 17 września. W trakcie ostatniej wypowiedzi Mary Daly wskazała, że popiera obniżkę stóp procentowych na najniższym posiedzeniu. Daly nie jest jednak członkiem głosującym w tym oraz przyszłym roku. Warto podkreślić, że rynek zaczął mocniej wyceniać szanse na obniżki po wystąpieniu Jerome Powella w Jackson Hole. Piątkowe dane inflacyjne PCE wypadły zgodnie z oczekiwaniami i nie wskazują na większą presję cenową.

Polityczne napięcia wokół Rezerwy Federalnej

Niepewność związana z próbą odwołania przez prezydenta Trumpa gubernator Fed Lisy Cook dodatkowo wspiera notowania złota. Sąd federalny ma rozstrzygnąć, czy Trump może legalnie zwolnić Cook, co budzi obawy o niezależność banku centralnego. Commerzbank wskazuje, że złoto jest odpowiedzią na rosnącą niepewność dotyczącą niezależności Fed, co napędza m.in. przyrost ilości złota w funduszach ETF.

Słabnący dolar amerykański

Dolar amerykański osłabił się w ostatnich dniach i dzisiaj ta słabość jest kontynuowana, co oczywiście działa na korzyść złota. EURUSD notowany jest dzisiaj powyżej 1,17, najwyżej od 25 sierpnia. W ujęciu miesięcznym dolar w sierpniu stracił ok. 2%.

Mocne zakupy banków centralnych

Banki centralne pozostają kluczowym wsparciem dla cen złota, realizując czwarty z rzędu rok masowych zakupów. Prognoza na 2025 rok wynosi ok. 1000 ton, choć jednocześnie World Gold Council wskazał, że ostatecznie te zakupy mogą być bliższe 800 tonom. Niemniej zakupy banków centralnych pozostają wysokie i popyt jest kompensowany przez zakupy ze strony ETFów.

Prognozy banków

Goldman Sachs utrzymuje cel $3700 za uncję do końca roku, a w scenariuszu recesji nawet $3,880



J.P. Morgan podnosi prognozy do średnio $3675 za uncję w Q4 2025 i $4000 w Q2 2026



HSBC podniósł średnią prognozę na 2025 do $3,215 za uncję z zakresem między $3,100-$3,600



Sytuacja techniczna

Złoto kontynuuje silnie wzrosty podczas dzisiejszej sesji. Zakres formacji trójkąta, która wyrysowała się w ostatnich tygodniach na złocie wskazuje na poziom 3515 USD za uncję. Obecnie kluczowe wsparcie związane jest z zamknięciami ostatniej 4 miesięcznej konsolidacji w okolicach 3420-3430 USD oraz krótkoterminowa wzrostowa linia trendu.



